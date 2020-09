El poder a través del caos

La situación sanitaria, económica y política empeora semana a semana, día a día. El Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos agudiza su incapacidad, mayor de la inicialmente prevista, para resolver los graves problemas que tiene el país, de manera especial los sobrevenidos con la pandemia. Y, al otro lado, la oposición que lidera un PP macilento, golpeado por las miserias y corruptelas de sus etapas en el poder, se tambalea como un boxeador amateur, sin recursos y mal dirigido desde la esquina. Vivimos una etapa de gran zozobra y enorme caos institucional, propiciada en gran medida por el propio Ejecutivo, dada su fragilidad. Pedro Sánchez es de los que creen que un caos bien organizado puede derrotar al orden, fragosa teoría argumentada por el escritor inglés de ciencia ficción Terry Pratchett.

Y en esa intrincada tarea, ya que no en otra, vuelca el presidente sus mayores esfuerzos y efectivos. Aventar las ínfulas de los que persiguen subvertir el orden constitucional responde a una estrategia de permanencia. Sus principios son permutables y sin la izquierda antisistema, sin los nacionalismos independentistas, sin Iglesias, sin Rufián y sin Otegi, está perdido. Como jefe del Gobierno de España no cabe mayor ignominia, teatralizada en el sentido pésame que tributó en el Senado al grupo filoetarra por el suicidio en prisión de un convicto de la banda terrorista. Y si espeluznante fue su condolencia, no lo es menos el silencio cobarde y cómplice de ese histórico PSOE hoy oculto al que tantas veces ETA vistió de luto.

Faltan pocos días para que venza el plazo legal para presentar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 y todo indica que no habrá fumata. Por desconocer, se desconoce hasta el techo de gasto y el objetivo de déficit, aunque con ERC y Bildu como interlocutores prioritarios es preferible que las cuentas que elaboró Cristóbal Montoro en 2018 amplíen su récord de vigencia. Las negociaciones a varias bandas con estos grupos, que por parte del Ejecutivo encabezan los vicepresidentes Carmen Calvo y Pablo Iglesias, y no Nadia Calviño y María Jesús Montero, como sería lógico, forman parte de la tramoya monclovita. En estas circunstancias, a Pedro Sánchez le importa una higa contar con un nuevo presupuesto. Puede seguir gobernando y el victimismo siempre le ha dado notables réditos.

Así que a falta de planes económicos y medidas coherentes frente al Covid-19 -somos líderes europeos en contagios y el tercer país con más muertos por millón de habitantes, tras Bélgica y Perú- el Gobierno camufla su acreditada invalidez y congratula a sus socios de investidura, desleales a la Constitución, con iniciativas como el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática. Un libelo doctrinario, revisionista y sancionador que, salvo el justificado capítulo sobre las fosas comunes y los enterramientos en cunetas, cuya indigna existencia figura en el debe de todos los gobiernos de la democracia, contiene despropósitos tan graves, tan insensatos, tan pendencieros, como pretender soslayar -o abolir- la Ley de Amnistía, que alumbró tantos años de concordia.

Caótico panorama.