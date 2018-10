Algo que podía pasar

Estoy convencido de que a Fran Fernández no le han pillado de sorpresa la cadena de lesiones musculares que está empezando a arrastrar su plantilla. Es más, cuando diseñó la "hoja de ruta" para este arranque de Liga sabía el riesgo que corría, y quiso, a pesar de ello, jugársela, tratar de sumar el mayor número de puntos posibles antes de que la exigencia que le puso al grupo empezara a pasarle factura a modo de lesiones musculares. El equipo ha venido jugando al límite, a tope partido tras partido y eso, al final pasa factura, como se está empezando a ver. No se puede mantener ese nivel de intensidad durante mucho tiempo. Al final, pasa lo que ha pasado, que el músculo empieza a resentirse. Tal vez pasen unas jornadas, o no, en volver a tener jugadores con lesiones musculares. Todo depende de la exigencia a la que someta FF al grupo. Igual se ha dado cuenta de que hay que bajar la intensidad para no seguir perdiendo unidades partido tras partido y, si el equipo baja en intensidad, ¿será igual de competitivo que hasta ahora?. Es la gran duda, saber lo que puede dar de sí este grupo low cost si deja de afrontar los partidos a un nivel altísimo. Es más, el otro día en Albacete ya no se vio ese Almería intenso hasta al final, ese Almería que en el descuento apretaba y ahogaba a su rival. Mucho me temo que FF se empezó a dar cuenta de que hay que levantar el pie del acelerador para que el equipo no se le desquebraje a modo de lesiones. Insisto, era un riesgo que corría con esa idea inicial y por lo menos le ha dado hasta ahora, para vivir lejos del infierno de esa zona en la clasificación que nos era tan familiar en las últimas temporadas y donde el equipo parecía que se sentía tranquilo. Ha sumado una serie de puntos que ha devuelto la ilusión a una afición que ya empieza incluso a habla de play off, ¿o es mentira? De un equipo que ha vuelto a competir y a ganar partidos, a hacer que la gente se sienta orgullosa de él y a devolver la alegría a la cara de los aficionados cada jornada que se acercaban a la gradas del Mediterráneo.