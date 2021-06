¿Es posible enamorarse en Tinder?

Que Tinder solo es para buscar con quien acostarte.

La de veces que se escucha ese comentario repleto de prejuicios y frases hechas similars. Ojo, que ese objetivo de ir directos a la cama es totalmente lícito. Pero en este tipo de plataformas hay más. Mucho más.

En una época de pandemia, en la que no puedes conocer a gente como antaño porque atrás quedaron las actividades que permiten incorporar a nuevas personas en tu día a día, estas herramientas se vuelven fundamentales. Y no solo para una noche de sexo.

No hay que negar que de primeras puede generar rechazo. Por esos prejuicios, por no saber si lo que ves en la pantalla de tu teléfono móvil será real o no, por temor a perfiles falsos, por el miedo a pasar de la fase pantalla a la de quedar físicamente con alguien a quien no conoces de absolutamente nada. Pero entonces haces la reflexión de que si tú estás dispuesto a tener presencia en estas plataformas, por qué no va a haber alguien con los mismos intereses e intenciones que tú.

Y así es. Arriesgas e incluso, aunque también hay malas experiencias, aciertas y sientes que la vida puede dar un vuelco a través de una experiencia virtual.

Todavía resulta increíble cómo después de deslizar una fotografía hacia un lado de la pantalla para que la otra persona sepa que tienes interés por ella con solo una primera impresión, puede ser el comienzo de una historia que marque tu vida. Quién sabe. Es tener confianza, esperanza.

Comienza entonces ese momento de cambiar lo virtual por lo físico. Ese instante en el que solo con mirarte a los ojos sabes que hay algo especial. Y empieza entonces una nueva etapa en tu vida.

Llega esa bonita sensación de descubrir que detrás de lo que un día viste en una aplicación, es todavía mejor en la realidad. Porque ahora compartes lo bueno y lo no tan bueno, aprendes, formas equipo, vives experiencias nuevas y otras que ya conocías, pero ahora en la mejor compañía.

Y sí, todo gracias a las nuevas tecnologías. Una forma igual de válida que las demás. Porque lo importante no son los medios, lo fundamental es sentir, comience la historia donde comience.