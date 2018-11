En territorio intermedio

Echando la vista hacia atrás, hemos hablando mucho por aquí sobre el potencial de la actual plantilla del Almería. Un plantel que está sorprendiendo a la mayoría, que explora sus límites de la mano de Fran Fernández. Pese a ese elevado rendimiento, no es menos cierto que a este equipo no se le debe exigir que gane en todos los campos de la categoría. Creo que pocos lo harán. Sí que lo ambicione y lo peleé. Dos querencias separadas por una línea muy fina y que faltaron en épocas recientes. Sí eché de menos un triunfo en el Nou Estadi de Tarragona, por los cauces por los que derivó el encuentro. Creo que no veremos un doblete de Owona más. Anécdotas al margen, sí que es cierto que hay que aprovechar un botín así a domicilio, más ante un rival que luchará por no bajar la escalera a Segunda B. Significa reforzar la moral fuera de casa, últimamente surgieron más dudas, pero también abrir una brecha interesante. Más cuando rivales como el Extremadura sumaron dos triunfos tras gastar la bala del entrenador. No obstante, un punto debe ser el punto de partida lejos del Mediterráneo. La enfermería se va vaciando y es importante ver cómo la zaga que funcionó se va rearmando, con una pareja que ofreció garantías. Los de Rodri llegan a Almería en una dinámica ascendente y con menos que perder que los locales. Los rojiblancos deben saber vivir en esa tierra de nadie. El play off no debe cegar y falsear las expectativas porque el desplome puede ser importante. Ese territorio intermedio en Segunda obliga a que cada equipo tenga claro qué quiere, o al menos que no dude. Los puestos de ascenso están igual de cerca que la categoría de bronce. Un alambre donde tambalearse es sencillo, por lo que seguir sacándole jugo al estadio propio se antoja primordial ante conjuntos que vienen al alza y con objetivo similares, que no estatus.