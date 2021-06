El triste adiós de Balliu

Londres, 17 de junio de 2021. Estimado Navarro, Balliu ha estado solo dos temporadas en este Almería, pero su influencia en la caseta ha sido decisiva. Fue clave en la adaptación de Darwin, con el que mantiene una gran amistad, y también fue decisivo para ayudar a Sadiq a quitarse la presión del principio de temporada. Su rendimiento deportivo ha sido generalmente alto. Ha sido un carrilero de largo recorrido que nos daba superioridad en su banda cada vez que se incorporaba al ataque. Por eso me sorprende que ni tan siquiera el club se haya planteado renovarle. Balliu fue el primer fichaje de la nueva propiedad, ya vino a Almería después de cuajar unas buenas temporadas en Francia y es cierto que no parece ser jugador de echar raíces en ningún sitio. Nivel para jugar en Primera tiene. Le han vinculado con el Alavés y el Mallorca, y no descartaría el Girona. Pero si lo vemos en Segunda la temporada que viene sería una decepción y confirmaría que hay algo en su no renovación que se nos escapa, y no me refiero a diferencias económicas…