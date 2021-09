El virus FIFA

Este último parón de selecciones no ha estado exento de polémica. Un parón de selecciones que ha traído especial controversia por la presencia de los futbolistas sudamericanos que compiten en Europa. Una polémica que ha estado sobre todo marcada por la jornada de clasificación para el mundial que iban a recuperar al otro lado del charco. Una jornada extra que no ha sentado nada bien a los clubes europeos con jugadores involucrados, viendo cómo el regreso de sus internacionales se iba a retrasar. Una situación que se ha traducido en el aplazamiento en España de dos partidos de Primera. Como si los conjuntos afectados no tuvieran jugadores suficientes para la disputa del duelo. Pero un acto especialmente sangrante cuando no para la competición en la categoría de plata. Unos conjuntos que observan parón tras parón cómo pierden a sus mejores jugadores mientras la competición prosigue como si nada. Una situación que en no pocas ocasiones ha llegado a verse en el tramo decisivo del curso. Un hecho que a uno le cuesta entender cuando se quiere hablar de una de las mejores competiciones a nivel europeo. No es de recibo que esos equipos no puedan contar con sus buques insignias en el tramo decisivo de la temporada cuando perfectamente se podría evitar. Bien es cierto que los distintos clubes son conscientes de ello antes de arrancar la competición, aunque habría que ponerle solución más pronto que tarde. Una diferencia de trato demasiado sonrojante, como si a la LFP no le importara la categoría de plata. Un acto claro de pura discriminación por parte del máximo organismo que rige el balompié en España. Una situación que necesita de una urgente solución.