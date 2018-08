A vueltas con Dani Romera

Londres, 2 de agosto de 2018. Estimado Navarro, el nombre de Dani Romera vuelve a circular como posible fichaje. El delantero cañaero ya estuvo en las quinielas la temporada pasada, pero acabó en Cádiz. Esta temporada su nombre ha vuelto a salir a la palestra y me preocupa. Me preocupa porque si Dani viene como segundo o tercer delantero de la plantilla me parecería bien. Ahora, si es que Dani Romera es el delantero que nos tiene que sacar las castañas del fuego, entonces me parecería un desastre. No podemos jugar más con el tema de la delantera, ya que los goles son fundamentales. Tenemos a Sekou, que viene de Tercera, y a Álvaro, que es un extremo. Si a estos unimos a Romera, el panorama me seguiría pareciendo desolador. Si con Dani llega otro delantero de relumbrón, entonces la cosa cambiaría. Espero que Alfonso García no caiga en la tentación de traer a Dani solo por ser almeriense. Como digo, su retorno no me parecería mal, pero si viene con un '9' contrastado a su lado. PD: Con Caballero no cuento y espero que salga…