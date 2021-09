AVE, objetivo en marcha

La sociedad civil ha organizado este viernes el acto 'Objetivo Almería AVE' para defender estas obras. Esta cita podría haber sido un acto de celebración en la nueva estación de ferrocarril -remodelada gracias al actual Gobierno de España- de bienvenida del primer AVE a Almería si el Gobierno del PP de Mariano Rajoy no hubiera dejado en blanco el período 2012-2018 en el que no hizo absolutamente nada por esta infraestructura. Bueno, algo hizo: tapió los túneles de Sorbas. Lo afirmo con conocimiento y con datos y recordando algunos hechos que marginaron y relegaron a esta provincia al olvido absoluto de la mano del PP. No fue hasta la llegada al Gobierno de los socialistas Rodríguez Zapatero, del ministro José Blanco y del almeriense Jesús Miranda Hita cuando se asumió que el AVE era una demanda imprescindible y prioritaria y se produjeron las primeras y complejas obras, como fueron los túneles de Sorbas.

Aquel Gobierno del PSOE decidió apostar por el futuro de esta provincia con conexiones europeas que impulsaran su competitividad territorial y económica que se reflejó en un documento que presentaron el ministro Blanco y el subsecretario de Estado almeriense en el que se aseguraba que esa inversión generaría cientos de puestos de trabajo, dispararía el flujo de turistas y nos posicionaría como destino de calidad pero, sobre todo, aumentaba nuestras exportaciones con más margen de beneficio. Lamentablemente, todo esto quedó en el olvido con la llegada de Mariano Rajoy al poder en 2012. Recuerdo aquella reunión de la Cámara de Comercio de enero 2017 después de 4 años sin exigir nada al Gobierno ni reunirse, con la presencia de Amat, que nos prometía el AVE a Vera para 2020 y un tejido empresarial que durmió durante esos años de Gobierno del PP en sus reivindicaciones que, de haber continuado, el acto de mañana hubiera sido la primera llegada del AVE a Almería.

Con la llegada del socialista Pedro Sanchez al Gobierno de España, Almería ha regresado al mapa ferroviario y el AVE vuelve a ser una auténtica prioridad en la agenda gubernamental. En 2021 se han presupuestado 600 millones de euros para esta obra que ya es imparable. Los socialistas hemos vuelto a encarrilar el AVE en esta provincia y eso lo sabemos todos, también quienes acuden al acto de mañana.