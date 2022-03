Acelerar la llamada del AVE

Por obvio que resulte repetirlo, hay que insistir en que Almería necesita acelerar al máximo la entrada en servicio del AVE en nuestra provincia y que es imperativo que los almerienses dispongamos cuanto antes de un tren de altas prestaciones que entre y salga soterrado de nuestra ciudad. Ninguna obra, ni ninguna otra actuación es ahora más determinante para nuestro futuro. Por eso, en el Ayuntamiento seguimos trabajando para que podamos tener cuanto antes el mejor soterramiento y que esa obra tan necesaria nos cueste lo menos posible. En este sentido, cuando finalmente, que espero que sea en breve, lleguemos a un acuerdo con ADIF y la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento adelantará toda la cantidad económica que le corresponda para agilizar al máximo la finalización de esas obras. Hay que recordar que en el primer convenio que se firmó, el Ayuntamiento adquirió el compromiso de asumir una cantidad de pago de la obra próxima a los treinta millones de euros, de los que ya hemos puesto prácticamente una tercera parte. Estamos estudiando de qué manera podría reducirse la aportación municipal gracias a la entrada de fondos europeos, porque entendemos que los recursos de Europa deben aliviar el peso de la aportación de todas las partes implicadas y no sólo de una. Pero con independencia de eso, en el Ayuntamiento estamos en disposición de aportar la cantidad que nos corresponda de manera inmediata. Nuestro compromiso con el AVE es tan firme como indiscutible y estamos preparados para volver a ser la primera administración que cumpla con el compromiso dado a todos los almerienses. Defenderemos, como nos corresponde, el interés general de todos y seguiremos negociando para preservar al máximo los limitados recursos públicos para lograr que el inaplazable soterramiento nos cueste a los almerienses la menor cantidad posible. Para ello hemos establecido un proceso de diálogo fluido y constructivo con Gobierno y Junta de Andalucía y creo que en el seno de la sociedad Almería Alta Velocidad la posición del Ayuntamiento ha sido en todo momento lógica y coherente respecto del reparto final del coste de la obra. La apuesta del Ayuntamiento por el AVE es clarísima, aunque sabemos que no es una actuación barata y también sabemos que no va a ser sencilla desde el punto de vista técnico. Pero acelerar al máximo la llegada del AVE es facilitar el futuro, reforzar nuestra economía y mejorar la calidad de vida de todos los almerienses.