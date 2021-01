Almería alquila

El acceso a una vivienda digna es uno de los problemas más relevantes en la sociedad actual. No solamente para los jóvenes que pretenden iniciar su proyecto de vida, sino también para otros colectivos como familias en riesgo de exclusión, mujeres víctimas de violencia machista, perso-nas con discapacidad, o personas mayores que necesitan asegurar un techo en la parte final de su vida. Ahora hemos conocido que el Ayuntamiento de Almería no ha gastado ni el 15 por ciento del presupuesto destinado a ayudas para jóvenes que alquilen una vivienda en el Casco Histórico en los últimos tres años. De los 240.000 euros que el equipo de gobierno del Partido Popular con-signó para ayudar a los más jóvenes en la búsqueda de una vivienda, solo 34.000 euros han lle-gado a sus destinatarios. Esto viene a confirmar el fracaso de las políticas del alcalde, incapaz de realizar acciones que revitalicen el Centro y el Casco Histórico, y de dar soluciones a los jóvenes para que se puedan emancipar y comiencen una nueva vida en nuestra ciudad. Pero, además, el Ayuntamiento cuenta con la empresa municipal 'Almería XXI' como ente funda-mental con el que llevar a cabo las políticas municipales de vivienda. Sin embargo, su funciona-miento viene a confirmar otro fiasco más en la política de vivienda del Partido Popular, ya que ni siquiera está protegiendo a los más vulnerables por la crisis del coronavirus y no está facilitando el abono de los impagos, ni dando alternativas habitacionales a quienes atraviesan graves difi-cultades económicas.

No se entiende que una empresa municipal esté más interesada en hacer negocio que en prote-ger a los más vulnerables, y que el Ayuntamiento sea incapaz de aprobar el protocolo antidesahu-cios, propuesto hace un año por el PSOE, ni de desarrollar un Plan de Vivienda Municipal y Suelo, en sus 17 años de mandatos municipales.

Como solución a esta situación, desde el PSOE vamos a plantear al PP una estrategia completa para impulsar el alquiler en nuestra ciudad: el programa "Alquila Almería", que busca fomentar el alquiler asequible para los jóvenes y para todas aquellas familias que estén pasando por difi-cultades económicas a consecuencia del COVID.

Esta crisis es una oportunidad para crear políticas municipales de vivienda y dar una oportunidad para que los jóvenes y las familias almerienses tengan acceso a una vivienda digna.