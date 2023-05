La lengua franca de la cocina es el francés desde hace dos siglos, y así tenemos incorporadas al español (y otras lenguas) palabras como chef, suflé, maitre, fumet, napar, puré, croqueta... Hoy, en la tecnología y los negocios la lengua franca es el inglés. Lo que no es normal es que los catetos metan el inglés hasta en la sopa. O en el café, como el caso que voy a comentar. Están abriendo en Almería locales con la palabra “coffe” en su nombre: Industrial Coffe, Craft Coffe, Global Coffee. Vamos a ver: la palabra inglesa “coffe” nombra la bebida; los locales se llaman café (con o sin acento). Compruébenlo en el Collins o revisiten la película Casablanca: “Rick’s Café Americaine”. En Londres hay cienes: Nora Cafe, The English Rose Cafe, New London Cafe...Y en Francia, tres cuartos de lo mismo: Cafe de la Paix, Cafe Procope, Cafe de Flore…

Y es que el café como local es una institución que se puso muy de moda en España en el siglo XIX (recuerden las novelas de Galdós y los cafés míticos de Madrid que han llegado casi hasta nuestros días). La moda se extendió por el mundo, dándole nombre a ese tipo de local, igual que la palabra francesa restaurant nombra los locales de comidas en todo el mundo. Es, pues, una incongruencia propia de analfabetos (en ambos idiomas) meter la palabra “coffee” en el nombre de un Café. A ver si se enteran que lo español está de moda en la cocina desde hace más de veinte años. Ejemplo reciente: los premios de 2023 de la Academia Internacional de Gastronomía, con sede en París, los han copado españoles: Grand Prix de l’Art de la Salle, José Polo, del restaurante Atrio (Cáceres); la Bullipedia, de Ferran Adrià, Grand Prix de la Culture Gastronomique; Paco Morales (restaurante Noor, Córdoba), Prix Au Chef de l’Avenir; Lucía Fuentes, de Aponiente (El Puerto de Santa María), Prix au Sommelier; el libro “Cenador de Amós”, de Jesús Sánchez (San Vicente de la Barquera), Prix de la Littérature Gastronomique; Prix Multimedia al cortometraje ‘Carácter”, de la campaña del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación “El país más rico del mundo”; y para postre, el Prix au Chef Pâtissier, para Lluc Crusellas de El Carme Pastisseria (Vic). Pues nada, que nuestros bilingües catetos sigan usando “su” inglés para dar prestigio a sus locales.