Almería capital lleva desde el viernes con la incidencia por encima de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Hoy, cinco días después, se cerrarán hostelería y comercios no esenciales. Cinco días en los que, aun con la que está cayendo y con esa tasa, la gente, en lugar de quedarse en su casa, protegiéndose de un virus que prácticamente ya pueden coger con solo dar un paso en la calle, la gente, digo, sigue quedando en los bares, porque, ya que nos van a cerrar, pues hay que aprovechar antes del cierre. Creo sinceramente que la gente todavía no es consciente de la que tenemos encima. No me explico que salgan a diario tantos casos de gente que, si se ha contagiado, es por no cumplir una norma tan básica como llevar una mascarilla puesta cuando estás fuera de tu zona segura. Tu casa, vaya. Gente que se quita la mascarilla en el trabajo, en la calle. Seguimos siendo inconscientes. Por eso, lejos de bajar, seguimos subiendo. Porque ya que nos van a cerrar, hay que aprovechar antes del cierre.