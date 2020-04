Ayudemos a salir juntos de esto

La recuperación de esta crisis sanitaria será colectiva o no será. No podemos pensar en una salida parcial o que el efecto de la pandemia tenga necesariamente que ser más grave entre los colectivos más vulnerables. En este sentido, todas las administraciones y gobiernos están haciendo un colosal esfuerzo por buscar salidas viables y amplias para que todos podamos volver a la normalidad y a la dignidad cuanto antes. Y en ese camino, creo que todos tenemos mucho que aportar. Por eso quiero volver a mostrar el agradecimiento de todos los almerienses al enorme gesto de solidario altruismo que tuvo la UD Almería y su presidente y propietario, Turki Al-Sheik, al donar 1,2 millones de euros para ayudar a los almerienses a superar la crisis del covid-19. Para el Ayuntamiento es un honor que el club y su Fundación hayan contado con nosotros a la hora de diseñar y coordinar la distribución de estos recursos en la capital y provincia. De hecho, estos fondos están sirviendo ya para resolver problemas concretos y ayudar a muchos almerienses con nombres y apellidos. Hace unos días recibíamos en Torrecárdenas un aparato móvil de rayos X para pacientes encamados y de escasa movilidad y diez monitores individuales que irán a los hospitales de Poniente, en El Ejido, y de La Inmaculada, en Huércal-Overa. Se trata de aparatos de última generación que van a hacer más fácil y efectivo el extraordinario trabajo que vienen desarrollando nuestros sanitarios. Estos nuevos equipos donados por el Club contribuirán a que Almería siga siendo una de las ciudades y de las provincias en las que el virus está teniendo menor incidencia y contribuirá por tanto a favorecer la salud de todos los almerienses. Pero además de la solidaridad de las grandes cifras, quiero fijarme hoy también en esa solidaridad de baja intensidad y alto alcance que es ya una parte más del carácter y el espíritu de los almerienses. Muchas veces digo que, como alcalde, me siento muy orgulloso de la enorme red de solidaridad que se extiende a todos los niveles por Almería, y de la gran capacidad de empatía de los almerienses, siempre dispuestos a compartir y solucionar problemas. Y en estos momentos hay muchas maneras de que los vecinos y las familias de Almería hagan eso que tantas veces digo y que consiste en ayudar a los que ayudan. Es la mejor hora para volver a demostrarlo.