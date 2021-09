Cervantes, Shakespeare y los bisiestos

El Día Internacional del Libro se celebra el 23 de abril, una fecha señalada por la muerte de dos grandes escritores Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Pero ¿de verdad ambos escritores murieron el mismo día? La contestación a esta pregunta nos lleva a considerar la periodicidad de los años bisiestos.

¿Cada cuántos años hay un bisiesto? La respuesta habitual a esta cuestión es: "Cada cuatro". ¿Seguro? Los romanos, hace ya más de 2000 años, establecieron el calendario Juliano en honor a su emperador Julio César en el convencimiento de que el año duraba 365 días y 6 horas. Con el paso del tiempo se comprobó que esta estimación no era exacta y provocaba disfunciones tanto de carácter económico como en las fechas de las festividades religiosas cristianas. Así, en el siglo XVI se estimó que el año duraba 365 días, 5 horas, 49 minutos y 12 segundos. Haciendo unos cálculos, y teniendo en cuenta la rectificación hecha en el Concilio de Nicea (325 d.C.), se concluyó que en el año 1582 se había acumulado un error de aproximadamente 10 días. Ante esto, el Papa Gregorio XIII en la bula "Inter Gravissimas" de 24 de febrero de 1582 decretó que el día siguiente al jueves 4 de octubre de 1582 sería el viernes 15 de octubre y que habría un año bisiesto cada cuatro años, pero aquellos años que acaben en doble cero serán bisiestos sólo si el número formado por sus dos primeras cifras es divisible por 4. Por ejemplo, el año 2000 fue bisiesto pues 20 es divisible por 4, pero el año 2100 no ya que 21 no es divisible por 4. Estamos ante el calendario Gregoriano en vigor y lo de un bisiesto cada cuatro años tiene su excepción.

Volviendo a nuestros escritores, asumamos que Cervantes murió el 23 de abril de 1616 del calendario Gregoriano (de hecho, murió el 22 siendo enterrado el 23) y Shakespeare murió el 23 de abril de 1616, pero del calendario Juliano, por tanto, el 3 de mayo de 1616 del calendario Gregoriano, ya que Inglaterra no asumió el calendario actual hasta 1752. Así que la respuesta a nuestra primera pregunta es que realmente no murieron el mismo día.

Finalmente, un año dura 26 segundos menos de lo que se creía en el siglo XVI, luego se han seguido acumulando errores. A principios del siglo XX, se propuso otro calendario basado en cálculos con fracciones continuas, pero eso es otra historia. Como pueden ver, las matemáticas están en todas partes.