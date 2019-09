Dar valor a la Andalucía periférica

El nuevo gobierno de la Junta de Andalucía que preside Juanma Moreno está centrado y comprometido con un proyecto que abre las puertas a un futuro mejor a Almería. En estos primeros meses de gestión estamos viendo a una Andalucía que se desafía a si misma a crecer, a mejorar y a progresar de verdad, con un gobierno capaz de mirar a los ojos a Almería y otorgarle el sitio que su talento, su potencialidad y su empuje le hacen merecer. Algo que no sucedió en el largo ciclo de gobiernos del PSOE en la Junta de Andalucía en los que sistemáticamente se marginó a los almerienses, y en los que las delegaciones provinciales se usaban para ejercer la oposición los ayuntamientos del PP. Por eso creo que es muy importante trasladar el mensaje de que el cambio de ciclo que propiciaron las urnas ha permitido que, por primera vez, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento estén mirando a Almería en la misma dirección. Una dirección que es de ida y vuelta, como prueban las dos reuniones que, junto a un equipo de concejales, he podido mantener en Sevilla la pasada semana con las consejeras de Cultura y de Agricultura, de las que hemos vuelto cargados de buenas noticias y anuncios para el patrimonio de Almería, para su desarrollo cultural y para la innovación agroalimentaria. Unas relaciones cuya mejoría la refleja, por ejemplo, la visita a Alcaldía el pasado viernes de la presidenta del Parlamento Andaluz, Marta Bosquet. Y eso creo que es algo objetivamente bueno, no sólo para Almería, sino también para esa nueva Andalucía que queremos hacer, alejada del centralismo excluyente que tanto daño ha hecho a la Andalucía periférica. Y creo también que es bueno escenificar de algún modo que esa Andalucía antigua y moldeada a los intereses y necesidades del Partido Socialista es algo del pasado. Fruto de esos encuentros, crearemos un Patronato para que nuestra Alcazaba sea por fin un referente patrimonial, cultural y turístico de primer nivel, como también se cumplirá el anuncio del respaldo económico para una de las instituciones culturales almerienses más sólidas, como es la Orquesta Ciudad de Almería. Del mismo modo se hará realidad la promesa de Moreno de habilitar en Almería un centro de innovación agroalimentaria que apueste por la tecnología puntera en el ámbito hortofrutícola. Y es que dar más peso a la Andalucía periférica es, sin duda, un acierto estratégico del que saldremos ganando todos.