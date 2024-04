Ni se le ocurra, si tiene okupas en su casa, cortarles la luz a los ilegales ocupantes que se apoderaron de su vivienda, puede suponer que le caiga todo el peso de la ley, y una multa de las gordas. Son las leyes de los políticos que nos gobiernan. Pero esos mismos que hacen leyes, injustas para algunos sectores de la sociedad, hacen de su capa un sayo cuando se trata de cumplir las mismas, y encima sobre unos vecinos que vienen viviendo legalmente en sus viviendas. Vecinos a los que de verdad se ha estado hostigando (no como a las narcolanchas de las que nos hablaba el señor subdelegado del gobierno de Sánchez), a estos propietarios o inquilinos, no okupas, por cierto, desde el gobierno se les ha hostigado con toda la fuerza que no usan contra los narcos, los okupas y otros que se mueven con libertad por calles, barrios y pueblos de la provincia.

No deja de ser sangrante que unos vecinos de la calle Ferrobús, que quieren una solución por parte de Adif (¿de quién es Adif?), solo hayan conseguido levantarse una mañana y comprobar que unos funcionarios, es de suponer que de la antigua empresa eléctrica Sevillana, les habían cortado el suministro eléctrico de sus hogares. Y no debemos dudar de que la orden se la habría dado a la empresa alguien con poder. ¿Un juez? Debe ser. No creemos que un político, con poder o sin él, pueda dar orden a una empresa de cortar la luz a un vecino. ¿O sí? Son capaces de todo. Con los que están mandando en España y en Adif nos podemos encontrar con cualquier barbaridad, y es que no nos imaginamos que la empresa hubiera llevado a cabo el corte del servicio a estos vecinos, que venían pagando sus recibos mensualmente, sin una orden de las alturas. Reitero: ¿Un juez? ¿Se habrá atrevido Pedro Sánchez? De tal caballero podemos esperar estar el próximo año en Marte, si a él le beneficia para mantenerse en el poder.

Si ha sido un juez, qué rapidez señoría, la que no tienen ustedes con los okupas o con las sentencias a los políticos, que unas veces se mueren en cajones esperando que pase el tiempo y no se puedan juzgar, y en otras nos encontramos con sentencias doce años después. Si fue un juez el que dio la orden de cortar la luz a los vecinos de la calle Ferrobús, no vemos otra opción legal, podrían esperar doce años, como vienen haciendo con otras sentencias, algunas las hemos conocido en estos días en nuestra provincia.

Señor Martín, este sí que es un duro hostigamiento a unos vecinos legales: Cortarles la luz.