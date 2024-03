Reivindicar mejores comunicaciones ferroviarias para Almería no es una causa política. Es una cuestión de justicia social y la búsqueda de un equilibrio más justo en la distribución de las infraestructuras públicas. Por eso este pasado viernes hemos representado al Ayuntamiento de Almería en un acto público en la localidad murciana de Lorca que ha reunido a alcaldes y portavoces del Partido Popular en las provincias de Almería y Murcia para reclamar al Gobierno de España el cumplimiento de los plazos comprometidos para que el AVE esté en Almería en 2026 y que todo el sureste español quede conectado por la alta velocidad. Y eso incluye un aspecto importantísimo para Almería, que es la doble conexión con Murcia y Granada. La ruptura del aislamiento ferroviario de Almería no será real, ni efectiva, hasta que a la conexión murciana se sume también la granadina. Por eso el Ayuntamiento de Almería ha participado en este nuevo acto de reivindicación y afirmación colectiva de una causa que es justa y necesaria. Unimos nuestra voz no para aumentar nuestra razón, sino para amplificar el eco y el alcance de nuestra demanda, que es imprescindible para el futuro de Almería. Tenemos una sensacional oferta turística y somos un espacio de referencia agrícola para todo el mundo porque producimos y exportamos salud. Y si producimos y exportamos instalados en el siglo XXI, no es comprensible que sigamos teniendo unas comunicaciones propias del siglo XIX. Ello nos ha hecho ser más conscientes del terrible problema de comunicaciones ferroviarias que sufrimos, llevándonos a mantener viva la llama de esta reivindicación. Y lo hemos hecho siempre, con independencia del partido que estuviera en el Gobierno. Creo que recordar con serenidad la situación real de Almería en materia ferroviaria no es confrontar, ni tensionar. Es, simplemente, cumplir con nuestro deber. También defendemos la viabilidad de dos industrias tan necesarias para el empleo como son la agricultura y el turismo. Sé que hay dudas razonables sobre el cumplimiento de plazos, pero a pesar de todo quiero ser positiva. Estamos a tiempo de evitar nuevos aislamientos y pérdidas de oportunidades. Por eso animo al Gobierno central a que se esfuerce en los tramos que ahora son más problemáticos, como el soterramiento en Lorca, porque cada avance es un paso más para poder disfrutar de unas conexiones ferroviarias dignas.