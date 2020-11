Ocupación, desahucios

La miopía partidista invita a mirar la realidad con un solo ojo. En función de las inclinaciones políticas de cada cual, parece que los españoles estén obligados a taparse el ojo derecho o a cubrirse el ojo izquierdo para observar, denunciar y proponer soluciones a los problemas que les afectan.

Un comportamiento descrito con crudeza por Ortega y Gasset: "Ser de la izquierda es, como ser de la derecha, una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil: ambas, en efecto, son formas de la hemiplejía moral". Veamos cómo afecta la imbecilidad partidista, por ejemplo, al problema de la vivienda. Si uno se acerca a la cuestión por el lado derecho alzará la voz, exclusivamente, contra las ocupaciones ilegales de viviendas. Un problema real, indudablemente, para multitud de pequeños propietarios que se ven sometidos al chantaje mafioso de delincuentes que han hecho de la ocupación un negocio. Mafias que comercian con las viviendas que ocupan "alquilándoselas" a terceros y extorsionando a los propietarios con la amenaza de destrozar el piso o retrasar su desalojo si no pagan el dinero que les piden por recuperar su propiedad.

¿Qué sucede si abordamos la cuestión desde el lado izquierdo del panel? Que negaremos o restaremos importancia al problema de las ocupaciones y centraremos nuestra crítica en el no menos real problema de los desahucios. La congoja de las familias para las que el derecho constitucional a una vivienda digna es papel mojado. Los miles de españoles que cada año pierden su vivienda por no disponer de ingresos suficientes para hacer frente al pago de la hipoteca o el alquiler, al no tener empleo o tener un empleo precario. El vergonzoso traspaso de parques enteros de viviendas sociales que las administraciones han medio regalado a fondos buitre para que estos especulen con ellas, imposibilitando que cumplan la función social para la que fueron construidas.

Basta de hemiplejia moral. Los españoles demandan soluciones a sus problemas y no luchas partidistas. Reclaman que se les garantice el acceso real a un derecho fundamental como es la vivienda. Necesitan que se declare inembargable el domicilio familiar. Demandan que los ayuntamientos dejen de especular con el suelo. Y necesitan igualmente una legislación que les proteja de las mafias de la ocupación y les devuelva su propiedad con celeridad en caso de haber sido ocupada.