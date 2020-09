El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define predicar como "la acción de propagar o extender una doctrina o un conjunto de ideas, haciéndolas públicas y patentes". Evidentemente la acción de predicar requiere necesariamente congruencia con lo que se hace, pues de lo contrario nadie te seguirá. De ahí que la forma más efectiva sea, como refiere la expresión, "predicar con el ejemplo": nada mejor para afianzar tu doctrina que cumplir tú el primero, puesto que legitimará tu mensaje. La formación política Podemos y su líder, Pablo Iglesias, merecen un estudio aparte. El partido se funda en el año 2014 con el manifiesto "mover ficha: convertir la indignación en cambio político". Así, un grupo de intelectuales compuesto por profesores de universidad, escritores, filósofos y artistas se postula como alternativa honesta y coherente para poner fin a lo que denominan "casta", aprovechando el malestar ciudadano existente ante la degradación de la clase política de nuestro país en general. Recalcan que entre sus objetivos se encuentran el tratar de luchar contra la corrupción instaurada en nuestras instituciones y la defensa de los valores democráticos y sociales (desde los postulados de la izquierda), situando al frente de "la confluencia" al señor Pablo Iglesias, obligado a convertirse en referente de una ciudadanía cansada de engaños y manipulaciones. Pasado el tiempo, y una vez alcanzadas cotas de representación muy significativas con participación en todas las Administraciones Públicas, desde la Unión Europea, pasando por comunidades autónomas, hasta la mayoría de las Entidades Locales, esta formación nos deja un panorama de su gestión bastante cuestionable: con su formación política y con altos cargos imputados por un presunto delito de financiación ilegal, con miembros de la gestora vinculados a consultoras a las que se regó de dinero procedente de instituciones que controlaban y con conexiones con regímenes dictatoriales, con su líder investigado por su actuación por el caso "Dina", con la polémica designación de su actual compañera sentimental como ministra de Igualdad obviando así las promesas de limitación de los ingresos de los cargos públicos, la adquisición de un chalet en una zona residencial de lujo abandonando un barrio obrero y exigiendo una especial protección a costa de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (antes utilizados sólo por la casta)porque ahora al propulsor del "jarabe democrático" no le gustan los scratches, un proyecto de Ley de Libertad Sexual catalogado de bodrio jurídico por el propio Ministerio de Justicia, la intención de derogar la actual reforma laboral desde el Ministerio de Trabajo obligando a reaccionar de inmediato a las autoridades europeas y a la propia ministra Calviño, etc. etc. etc.

Es curioso cómo cambia la perspectiva cuando se pisa alfombra, y no es cosa únicamente de unos. Sólo tiempo…