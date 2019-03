Preparados para ganar el futuro

Como Alcalde, yo no me pregunto cómo puedo hacer las cosas mejor por Almería, sino cómo hacerlas diferentes para hacer mejor a Almería. Y creo que la respuesta pasa por la búsqueda de la excelencia. Y eso se traduce en una reflexión muy sencilla: mejorar Almería no es una opción. La opción es cómo hacer para que esas mejoras sean las que Almería necesita. Los almerienses vivimos en una ciudad que cuenta con un Ayuntamiento que funciona y que ha sabido desarrollar las claves de un entorno accesible y atractivo. Una ciudad que, en definitiva, está sabiendo gestionar el presente y está preparada para conquistar el futuro. En ese escenario, el Ayuntamiento ha liderado un proyecto inteligente de transformación del territorio, partiendo del diálogo y la participación vecinal, del compromiso con la sostenibilidad, de la integración social y la superación de las desigualdades. El Ayuntamiento ha sido motor de ese cambio, activando la identidad propia de ciudad abierta, luminosa, transversal y participativa, y poniendo en valor la inteligencia de nuestro propio territorio. Y como digo, el factor que ha posibilitado esa transformación ha sido la agenda municipal. Pero no se trata de saber qué cosas podemos hacer en Almería, sino saber qué estamos dispuestos a hacer y cómo de bien queremos hacerlo. Tras estos últimos cuatro años de gestión municipal, Almería está preparada para un gran salto de calidad en todo este proceso. Mi idea de Almería abarca a varias generaciones de almerienses, con independencia del partido que gobierne el Ayuntamiento. En este sentido, además del soterramiento, hay tres actuaciones en las que estamos trabajando y que van a ser determinantes: la ampliación de Paseo Marítimo para conectar el centro con la Universidad por la vía litoral; la rehabilitación de la Casa Consistorial y la posterior actuación en la Plaza Vieja como motor de transformación del Casco Histórico, y el proyecto Puerto-Ciudad. En definitiva, estamos ante el mejor momento que ha conocido Almería y, como alcalde, me propongo pilotar desde el Ayuntamiento un tiempo especial, que a lo largo del mandato 2019-2023 seguirá haciendo de Almería una ciudad que capte el talento, que gane en accesibilidad, que siga centrada en las personas, que siga teniendo un ayuntamiento eficaz y que sea una ciudad cada vez más atractiva e influyente. A ese horizonte me propongo llevar a Almería como alcalde: a ganar el futuro.