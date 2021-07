La verdad es que uno mira el tiempo y ve temperaturas que en algunos casos no bajan de los 40º y se le quitan las ganas de hacer turismo nacional de interior, incluso, de salir de casa de debajo del aire acondicionado. Y sobre todo, que tener que seguir llevando la mascarilla, aunque ya tengas las dos dosis de Pfizer, es un auténtico coñazo. No por obligación, que ya no es obligatorio, sino todavía por prevención y por proteger a los que no tienen su 'microchip' de Pfizer, Moderna o cualquiera menos la china (no por nada, sino porque está comprobado que es la menos buena de las vacunas). En cualquier caso, yo soy de los que prefieren el turismo de interior a irse a una playa, que de eso ya tenemos bastante durante el año. Y si, a la larga, no me va a quedar más remedio que vivir en Roquetas, aunque el nivel del mar vaya a subir y se vaya a comer la primera línea de costa y quién sabe si no la segunda y la tercera, ya tendré tiempo de hartarme. Así que, con todo, coche y carretera. Que digo yo que por las noches no se estará tan mal.