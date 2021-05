10 años del 15M

Hace 10 años la sociedad española nos dio una lección de civismo y movilización social que removió los cimientos de nuestra política. Miles de jóvenes se echaron a las calles al grito de "Democracia Real Ya" y reclamaron que no se les olvidara. 10 años después la juventud se sigue enfrentando a un futuro incierto y desde las Administraciones Públicas se les debe dar respuesta. El 15M movilizó a los jóvenes en la defensa de un futuro digno, con empleo de calidad y acceso a una vivienda asequible. Todo esto unido a una censura a los partido tradicionales de la democracia española y el surgimiento de nuevas formaciones políticas. Todos aún debemos seguir respondiendo ante aquellos que nos reclamaban una política transparente, valiente y en defensa de los intereses comunes. Los jóvenes de nuestro país son víctimas de dos crisis terribles, la de 2008 y la actual de la COVID19. Y no podemos permitir que de nuevo los más vulnerables y quienes van a sostener el futuro de nuestro país pasen de nuevo por el infierno de la inseguridad, la falta de empleo o el exilio económico. Algo fundamental hemos aprendido en estos diez años: las políticas de recortes y austeridad solo llevan a la miseria a los que ya tenían poco y empobrecen a la clase media. Se recortaron servicios públicos como los sanitarios y la asistencia social, se devaluaron los salarios, se abarató el despido y el paro se disparó, bajo el gobierno de Rajoy, al 27%. El actual Gobierno de España ha entendido que las políticas de expansión económica son la mejor forma de evitar una nueva oleada de despidos, desahucios y abandono a los que más nos necesita. Y aquí debe tener un papel decisivo los Ayuntamientos. Desde el PSOE hemos presentados varias iniciativas para el fomento del alquiler a los jóvenes y a familias vulnerables, así como un Plan de Empleo Municipal que dé respuesta a los 23.344 parados que tenemos en la capital. Una ciudad que quiera tener un futuro basado en la igualdad entre sus vecinos no puede permitirse estas cifras de desempleo ni que la juventud no tenga un acceso fácil y digno a la vivienda o a un empleo de calidad y bien remunerado. 10 años después del 15M los jóvenes de Almería se siguen enfrentando a los mismos problemas y a las mismas precauciones. No podemos volver a decepcionarlos. Ellos deben ser los protagonistas de la recuperación económica y el futuro de esta ciudad. Escuchémosles.