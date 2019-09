Nada es casual

Nada en la vida sucede por casualidad. No sé de dónde partió esa frase, pero deduzco que es un refrán. Los refranes son pequeños cofres, que guardan en su interior toda la sabiduría de la experiencia milenaria del ser humano. Siempre me subyugaron esas frases, tan cortas, tan expresivas y tan llenas de verdades, que pujan por estallar y salirse fuera de su contexto, de tanto como contienen en tan reducido espacio. Verdades como puños, que a los jóvenes les hace sonreír, y cuya respuesta a las mismas varía con los años, hasta que llega un momento en que son ellos quienes las pronuncian, a través de una boca de labios arrugados, y unos ojos desgastados por el tiempo. Y así, generación tras generación. Hoy viene a mi memoria una frase lapidaria: "a rio revuelto ganancia de pescadores". Y siento una terrible vergüenza. Se convocan de nuevo elecciones generales, y nadie sabe ni cómo hemos llegado, ni cómo vamos a salir de esta. Soy de una generación que no pudo votar por primera vez, después de la muerte del dictador, porque la mayoría de edad aún no se alcanzaba hasta los 21 años y aún no los había cumplido. Viví, con el resto de españoles una época prodigiosa. De derecha a izquierda, de los pirineos al mediterráneo, el país se vio sumergido bajo una ola de ilusión y esperanza en el futuro que nos arrolló a todos, salvo una minoría que aún añoraba el régimen que estaba agonizando. Desde ese momento España, entró con mayúsculas, a formar parte de la historia de los países democráticos de Europa. No podría acertar si señalo una fecha concreta, pero desde hace unos años, conforme aquellos hombres y mujeres comprometidos con la Constitución, y autores de la misma, han ido desapareciendo de la vida pública, ese compromiso se ha ido diluyendo, y con él la credibilidad de la política, que ha sumido a los españoles en la más absoluta decepción. Hoy puede ser un buen día!, este proceso de "Berlusconización" en el que se está sumiendo nuestro país hay que detenerlo. De nuevo los refranes pueden servirnos para darnos ese último empujón, que nos ayude a recuperar la ilusión y la esperanza de que este país siga siendo una democracia moderna, seria e ilusionante. "NUNCA ES TARDE SI LA DICHA ES BUENA". España tiene que ser diferente, porque es mejor……..y si es mejor: los españoles nos beneficiaremos. Seamos sensatos, no dejemos pasar esta oportunidad, NINGÚN TREN VOLVERÁ A PASAR EL MISMO DÍA, ES AHORA O NUNCA, se avecinan malos tiempos. Se anuncia ya una recesión de consecuencias insospechadas, unámonos en la lucha por la superación y conseguiremos el éxito