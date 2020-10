Tu colaboración es fundamental

Almería cuenta con espacios singulares que merecen ser conocidos y cuidados por todos. Uno de los más conocidos, y desgraciadamente de los menos cuidados, es el Cerro de San Cristóbal, un lugar único con una incomparable visión panorámica de la capital, pero cuya imagen, en demasiadas ocasiones, deja mucho que desear: kilos y kilos de basura rodeando a la imagen del Sagrado Corazón, que corona este espacio.

Hace apenas unos días, desde el Ayuntamiento procedimos, una vez más, a la limpieza intensiva del entorno y desde el Área de Sostenibilidad Ambiental desplegamos un operativo especial durante tres jornadas con más de una veintena de operarios, que incluso han tenido que hacer rappel para acceder a algunas zonas y retirar la basura acumulada. Tres días de trabajo y cerca de 4.000 euros invertidos.

Pero todos sabemos que esto no es suficiente. Que esa basura no ha llegado ahí sola. Que necesitamos la colaboración ciudadana para que este espacio se mantenga limpio y que los recursos invertidos por el Ayuntamiento no caigan en saco roto. Y esta tarea nos compete a todos.

No es esta la primera ocasión en la que desde el Ayuntamiento nos vemos en la necesidad de actuar de forma extraordinaria ante la acumulación de basuras y escombros que, lamentablemente, se produce como consecuencia de actos incívicos que van en detrimento de la convivencia ciudadana y la imagen de la ciudad. Recuerdo, por ejemplo, el Barranco del Caballar, donde se sacaron toneladas y toneladas de basura arrojadas ilegalmente. Pero hay más.

Tenemos que ser respetuosos con nuestra ciudad. Cuidar entre todos el medio ambiente, utilizar los contenedores o el punto limpio, cuyo funcionamiento es todo un ejemplo de recogida selectiva responsable y, además, es gratuito.

Solo con la colaboración ciudadana podremos tener la Almería que todos queremos. Desde el Ayuntamiento dedicamos muchos recursos, económicos y humanos, cada año para que la ciudad luzca su mejor cara. Pero insisto, la responsabilidad de la limpieza de Almería es, y así debe ser, compartida. Tu ayuda es fundamental. Te necesitamos para seguir mejorando Almería. ¡Contamos contigo!