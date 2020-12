Con el comercio local

El comercio de proximidad en Almería lleva años sufriendo, tanto en el centro como los barrios de nuestra ciudad. Al cambio de hábitos que se ha dado en los últimos años, se le suma la política errática del Ayuntamiento. Pero sus problemas no empezaron con la crisis sanitaria, sino que vienen produciéndose desde años, especialmente en el centro. El punto culminante fue la alfombra roja hacia el Centro Comercial Torrecárdena,s inaugurado por el alcalde en 2018, una alfombra que nacía en el centro y que pasaba por delante de decenas de escaparates.

Desde el PSOE lamentamos que esa política comercial no tenga una estrategia global y que, hasta el momento, se haya basado en poner colchonetas, payasos y dibujar estrellas de colores en el Paseo, algo que evidentemente no ha servido para que este sector recupere su vitalidad.

Hace muchos años llevamos alertando de esta situación y poniendo sobre la mesa de los diferentes alcaldes del PP medidas para que los comercios del centro y los barrios, tengan futuro y que se anime a nuevos empresarios a dar el paso y abrir nuevos espacios en la ciudad. Es cierto que el comercio local de Almería pasa un mal momento, pero no está muerto y creo firmemente que no es demasiado tarde para adoptar medidas para dinamizar el centro y con él a toda la ciudad. Hay que actuar desde el urbanismo y consolidar el Centro Comercial Abierto como un verdadero centro comercial al aire libre, desarrollar programaciones estables que lo hagan atractivo y una política que invite a las grandes firmas a instalarse en Almería y consolidar el comercio de proximidad que se genera a su alrededor. De nada sirve escribir cartas a empresarios si éstos no ven atractivo invertir. Es preciso mejorar la movilidad, favoreciendo el aparcamiento y la comunicación con el transporte público. Y sin duda, hay que fomentar la formación e innovación, ayudando a los pequeños empresarios a dar el salto digital y a avanzar en la especialización.

Desde el PSOE creemos firmemente en el comercio local y por eso, por tercer año consecutivo, reactivamos nuestra campaña de apoyo, y transformamos la web "Los zapatos de Lola" en un escaparate virtual gratuito para que puedan llegar a los hogares almerienses. Mantenemos así nuestro compromiso con los pequeños empresarios, especialmente autónomos, que cada día suben la persiana de sus negocios en nuestra ciudad.