El Carnaval de Almería ha vuelto a dar este año una lección de almeriensismo positivo e integrador, sumando voces y talento al objetivo compartido de contar y cantar la realidad de nuestra ciudad y mirarla con cariño a la hora de resaltar sus virtudes y defectos. Así ha sido siempre nuestro Carnaval y ese es el espíritu que anima a nuestros carnavaleros a mantener y proyectar esta celebración tan querida por todos los almerienses. Quiero dar las gracias por todo ello tanto a la Confederación de Teatro y Carnaval de Andalucía como a la Federación Municipal de Carnaval de Almería Capital, porque gracias a su excelente trabajo desde el Ayuntamiento hemos podido organizar una edición muy brillante del Carnaval 2023 que está siendo disfrutado por los almerienses y que vamos a cerrar el próximo martes 28 con el popular y sentido Entierro de la Sardina. Y naturalmente, quiero dar las gracias a la familia del Carnaval de Almería por el orgullo y la alegría que me ha supuesto recibir el Antifaz de Oro de este año, que me compromete aún más si cabe con el mantenimiento y mejora de esta fiesta, que es de todos y que a la vez es de nadie. Pero tal como señalé en el acto de entrega de esta distinción, creo que el verdadero premio habría que darlo a todos los carnavaleros almerienses, a los que hay que dar las gracias por hacer a Almería más bonita con sus canciones, con su alegría y con las risas de todos. Por eso, en el ayuntamiento seguiremos contando con ellos para seguir engrandeciendo a nuestro Carnaval. Seguiremos trabajando a diario para hacer cosas que mejoren la vida de los almerienses, que nos gusten a todos y que eso ayude a que los almerienses nos sintamos cada vez más orgullosos de nuestra ciudad. De una ciudad en la que se vive muy bien y en la que, naturalmente, no faltan motivos para criticar, para ensalzar o para defender ideas y puntos de vista, como muy bien se ha podido ver estos días, siguiendo fielmente el espíritu de esa celebración. Pero que nuestro Carnaval sea un éxito no es gracias al ayuntamiento, ni tampoco gracias a la alcaldesa o a los concejales. Que el Carnaval de Almería sea un éxito de participación, de alegría y de diversión es gracias a los carnavaleros de nuestra tierra, a los que quiero pedir que sigan así, creciendo y sumando alegrías para nuestro Carnaval, que es el corazón y el alma de Almería.