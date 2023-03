La semana pasada celebramos en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Almería el Debate sobre el Estado de la Ciudad. Todos los grupos políticos tuvimos la oportunidad de exponer durante un periodo razonable de tiempo nuestras impresiones sobre cómo se encuentra nuestra ciudad y, dado que se trataba de la última sesión de este tipo de este mandato, a pocos meses de las elecciones del 28 de mayo, la lógica dictaba que todos hiciéramos un balance del último gobierno municipal, con el Partido Popular al frente.

La intervención de la alcaldesa enumerando los supuestos logros de su acción de gobierno fue bastante previsible, y decimos supuestos porque más de la mitad del programa electoral que el PP prometió a los almerienses se ha quedado sin hacer, se ha quedado en proyecto. Y es cierto que hemos sufrido dos años de pandemia, pero la excusa de la pandemia no es nada convincente, porque durante los años en los que no ha habido restricciones por el Covid, el PP en el Ayuntamiento tampoco ha cumplido sus compromisos con los almerienses.

Han pasado cuatro años y ni rastro de promesas a los almerienses como el proyecto Puerto Ciudad, la Ciudad de la Cultura, la segunda fase Parque de las Familias o la peatonalización del Paseo. Y lo que es peor aún, la alcaldesa mintió durante su discurso. Le escuchamos decir que el pabellón deportivo de Costacabana "está en marcha". Invito a cualquier almeriense a desplazarse a Costacabana y comprobar con sus propios ojos cómo se encuentran actualmente esas instalaciones deportivas, en el abandono más absoluto.

También, oímos a la portavoz del PP declarar que en Almería no existen desigualdades entre barrios, cuando hay zonas de nuestra ciudad que no tienen ni agua potable aún, donde no llega el servicio de recogida de la basura o donde no hay ni una triste canasta para los niños.

Lo que se desprende de esas manifestaciones es que los miembros del equipo de Gobierno del PP viven en la fantasía de Instagram y Facebook, pero desconocen la situación de la Almería del día a día, la que sí vive la mayoría de los almerienses. Una Almería con calles muy sucias, con parques infantiles en mal estado, con zonas verdes descuidadas, con autobuses saturados y donde es prácticamente imposible encontrar un piso en condiciones a un precio razonable. Los concejales socialistas sí hemos recorrido de punta a punta y conocemos la Almería real, y vamos a trabajar para que todos los vecinos que se levantan cada día tengan el convencimiento de que podemos vivir en una ciudad mucho mejor.