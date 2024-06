El nacimiento de la UE fue saludado con alborozo por casi todos los líderes políticos que campaban por la España de aquel 1986. Recuerdo la única voz en contra, la de Julio Anguita, en la que indicaba que solo era la Europa de los Mercaderes lo que se nos ofrecía. Era de los pocos que se manifestaba contra de la moneda única y de un banco europeo sin control de cada país. Los demás veían en aquella Europa como una solución a los muchos problemas que atravesaba España. Algunos creíamos, incluso, que esa UE haría que hasta los nacionalistas se olvidaran de sus reivindicaciones, al conformar un ente superior. Anguita tenía razón, estábamos ante la Europa de los Mercaderes. España se ha beneficiado durante años del apoyo económico de los grandes de Europa y lo notan las autovías, los raíles del Ave y otras infraestructuras, menos las del agua en el levante peninsular. Pero eso lleva camino de acabarse, ya no vamos a recibir, ahora nos va toca pagar para beneficio de otros que están en peores condiciones, cuestión que nos parece lógica y razonable. Gracias a lo recibido de los mercaderes ricos del norte tenemos infraestructuras que no se habrían conseguido sin esos fondos. Agradecidos, por lo tanto. Pero no se olvide que lo dado no era gratis. No eran, ni son tontos los del norte, nos han controlado, nos han tenido en sus manos y hemos comprado y vendido lo que a ellos les ha beneficiado. Pensar lo contrario es no reconocer la realidad de este Europa de los Mercaderes en la que estamos asumidos. No nos ha ido nada mal a los almerienses en lo que a la agricultura bajo plástico se refiere, y justo es reconocerlo. Holanda necesitaba cerrar su ciclo productivo y la bonanza del clima almeriense, la falta de lluvia, los vientos, los bajos precios de los sueldos y un terreno barato, todo era propicio, y tras los primeros cultivos en enarenaos llegaron los invernaderos con las semillas que nos vendían los holandeses para cerrar el ciclo de sus ventas. Los almerienses se espabilaron como nunca y fueron conquistando paso a paso los ansiados mercados europeos. Hoy los sueldos más bajos a los trabajadores se dan en otras latitudes, así como el del suelo, y esa Europa de los Mercaderes de la que nos hablaba Julio Anguita ha vuelto su mirada hacia ellos. Almería seguirá siendo necesaria, son demasiadas miles de hectáreas en cultivo como para dejarla caer, pero desde hace algunos años cierta espada desde Europa pende sobre ella. Y son a esos países terceros y sus productos, en clara competencia con los nuestros, a los que los mercaderes europeos les están dando preponderancia.