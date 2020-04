La educación en cuarentena

Una de esas lecciones que nos trae la cuarentena es la entereza con la que los niños viven esta situación. Imagina si nosotros sentimos en ocasiones terror al escuchar las noticias, lo que ellos pueden estar viviendo internamente, con su mundo totalmente paralizado, distinto, y viendo a los mayores sin saber muy bien qué es lo que ocurre.

La rutina es básica para un menor. Le ayuda a centrarse y a distinguir cuánto tiempo es para cada cosa, la importancia de cada una de ellas y el contexto donde se desarrolla. En estado de alarma, al estar confinados en casa, la línea de las horas se diluye, al igual que los espacios: si no se tiene el debido cuidado, todo ocurre a la vez y en el mismo lugar, lo que puede confundirles. Esa ansiedad que pueden haber sentido nuestros pequeños me genera una pena enorme: hay responsables en todo esto, pero, sin duda, no lo son ellos.

Y el elemento que se ha tenido que improvisar desde la administración pública es uno de los más indispensables. Nuestra educación, en cuarentena. Al igual que nosotros con el teletrabajo, se han tenido que adecuar y diseñar sistemas para que nuestros pequeños sigan con una rutina de aprendizaje y que este parón no les genere un perjuicio. Quiero que lo pienses por un momento: nuestros niños han pasado del autobús, el aula, los compañeros y el patio, a su habitación y la frialdad de un ordenador.

Esto no sería posible sin el esfuerzo que está poniendo encima de la mesa otro de los colectivos que está demostrando que su vocación y su espíritu de servicio les mueven día a día: el profesorado. Están comportándose como lo que son: verdaderos profesionales a pesar de lo que algunos puedan decir sobre ellos. Están priorizando a nuestros niños e improvisando para lograr que esta cuarentena les haga el menor daño posible. Son conscientes de que están educando a las personas que nos tomarán el relevo y que serán el futuro de España, de sus empresas, de sus hospitales y sus universidades. Gracias a los profesores, nuestros niños pueden seguir creciendo internamente.

Nuestros niños se están comportando como campeones. Echa un vistazo a las redes y podrás comprobar la cantidad de vídeos de niños diciendo que debes cuidarte, que no puedes ir a jugar al parque porque hay un virus y que ya verán a sus abuelos, que aunque les quieren, saben que así les están cuidando. Estoy orgullosa de nuestros peques.