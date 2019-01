Que 2019 va a ser un gran año para Almería es una percepción que va más allá de los mejores deseos o de las buenas intenciones. Creo que no me equivoco si digo que los almerienses estamos afrontando el inicio de este año con las perspectivas de un tiempo lleno de oportunidades y retos, que en el plano corto de las agendas tienen dos notas determinantes. La primera es nuestra recién estrenada condición de Capital Gastronómica de España, que sin duda va a suponer un gran crecimiento hacia fuera, al proyectar la imagen de una capital y una provincia volcadas en el reto de la calidad y la innovación, pero también vamos a crecer hacia dentro, porque todas las actividades desarrolladas en torno a Almería 2019 van a reforzar nuestra economía, a nuestras pequeñas y medianas empresas y nuestra gran oferta turística. Por otro lado, acabamos de conocer que nuestra Semana Santa ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional. Un éxito de los cofrades almerienses, que fueron los que impulsaron la tramitación puesta en marcha por el Ayuntamiento, y que ahora todos compartimos con la satisfacción de saber que ello va a suponer otro empuje más a la economía local, que verá incrementada la presencia de visitantes y turistas, con el beneficio objetivo que ello supone para todos nuestros hoteles, bares, restaurantes y comercios. No olvidemos que quienes se acercan al trabajo devocional de nuestras cofradías también se interesan por valores propios de nuestra oferta cultural y social como nuestro patrimonio histórico, nuestros recursos paisajísticos, nuestro clima envidiable y la calidad humana de los almerienses. En definitiva, acumulamos suficientes argumentos para pensar con optimismo en el futuro de Almería y por eso desde el Ayuntamiento queremos seguir contribuyendo a ese ambiente de ilusión colectiva y seguridad en nuestras propias capacidades. Se nos abre un horizonte de ilusión y oportunidades para muchos sectores estratégicos en nuestra ciudad que no debemos desaprovechar. Por eso desde el Ayuntamiento estamos decididos a apoyar este momento en beneficio del conjunto de la sociedad almeriense. Son buenas noticias y mejores perspectivas que quizás no serán percibidas así por quienes se empeñan en vivir instalados en el relato de la negatividad. Lo siento por ellas y ellos, pero en Almería, 2019 es un tiempo para el talento y la confianza. Y vamos a aprovecharlo.