Una gran medida

El Gobierno del PSOE ha recuperado el subsidio para desempleados mayores de 52 años en el marco de las nuevas medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral. Se trata de un derecho que ha recuperado el Gobierno de Pedro Sánchez y que el PP eliminó en su día, en 2012.

Esta medida va a beneficiar a 114.000 personas. Otras 266.000 ya la reciben y pasarán a cotizar por el 125% de la base mínima de cotización en lugar de por el 100% como venía sucediendo hasta ahora. Estas políticas son un claro ejemplo del camino de recuperación de derechos y de dignidad como antítesis de los recortes que impuso el PP en sus años de Gobierno y que generó más precariedad, dejó sin coberturas y prestaciones sociales a la ciudadanía y generó más pobreza y desigualdad en nuestro país.

Nuevamente, este tipo de iniciativas molestan a la derecha. . PP y Ciudadanos no tienen proyecto de país y lo que aportan es involución, crispación y desigualdad; y lo hacen frente a un Gobierno y un partido, el Partido Socialista, que tiene claro el país que quiere con un proyecto que cree sociedades fuertes, que unan, con derechos sociales e igualdad sin dejar a tras a nadie.

La semana pasada se aprobaban, también, otras medidas que han pasado más desapercibidas aunque conforman un paquete muy potente de mejoras para la contratación laboral, porque incentivan la contratación de personas paradas de larga duración bonificando a las empresas que contraten durante, al menos, 3 años a estos desempleados. Los parados de larga duración conforman un colectivo que alcanza la nada desdeñable cifra de 1.326.000 personas.

En ese mismo paquete de medidas sociales impulsadas desde el Gobierno socialista se han incrementado las cuantías mínimas de la pensión contributiva de las personas con incapacidad permanente y total, y también se ha dado facilidad para convertir contratos temporales en el sector agrario en contratos indefinidos; una medida especialmente beneficiosa para Almería.

El PSOE marca así un camino claro, que mira al futuro y que lucha para no dejar a nadie atrás, porque un país no puede avanzar si gran parte de su población sufre algún tipo de desigualdad. Los socialistas consideramos que en España cabemos todos y todas, somos inclusivos e impulsamos medidas que favorecen a la gran mayoría social porque, si no progresamos todos, no progresa nadie.