El mejor soterramiento al menor coste

Conseguir el mejor soterramiento para Almería dedicando a ello la menor cantidad posible de recursos de todos los almerienses. Esa es la intención que tenemos en el Ayuntamiento y con la que queremos participar en la próxima reunión del consejo de administración de la sociedad Almería Alta Velocidad, del que formamos parte junto a representantes del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía. Una reunión que esperamos se celebre en breve, tal como solicitamos desde el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía justo antes de asistir al significativo acto celebrado en el puerto de Almería el pasado viernes para exigir el AVE. Esta reivindicación colectiva de la sociedad almeriense debe suponer un punto de inflexión en nuestra prolongada reclamación de unas infraestructuras de transporte dignas y adecuadas a las necesidades presentes y futuras de Almería. Por eso quiero volver a felicitar a la Cámara de Comercio y a su presidente, Jerónimo Parra, por el acierto que supone hacer visible de una manera serena y firme el hartazgo que acumulamos los almerienses en esta demanda permanentemente insatisfecha. Un cansancio que no debe confundirse con la pasividad y mucho menos con la resignación. Almería ha dicho "basta", y lo ha dicho en sintonía social, empresarial y política. Y desde la acertada perspectiva de alejar esta demanda del tono partidista, me gustaría repetir la idea que vengo señalando al respecto tanto cuando ha gobernado mi partido político como cuando ha gobernado otro diferente, como pasa ahora. Los almerienses no queremos más promesas incumplidas. Lo único que necesitamos los almerienses del gobierno son certezas, respuestas y realidades. Y la realidad actual es que el tramo más importante de las obras del AVE, que es el de su llegada a Almería y que debe ser soterrado para acabar con esa herida abierta que suponen las vías del tren, no está en marcha. Y no sólo eso. A día de hoy no conocemos el proyecto, no conocemos los plazos y no conocemos los costes, aunque sí tenemos claro algo muy importante: que el Ayuntamiento, con su alcalde a la cabeza, peleará para que Almería tenga el mejor soterramiento posible al menor coste posible. Para ello, seguimos ofreciendo ahora lo mismo que hemos ofrecido desde el primer momento, que no es otra cosa que diálogo institucional y voluntad permanente de acuerdo. La reivindicación del AVE para Almería no se para.