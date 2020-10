El 12 de octubre tendrá lugar la Fiesta Nacional de España, festividad que viene reconocida en la Ley 18/1987, de 7 de octubre, cuyo único artículo dispone: se declara Fiesta Nacional de España a todos los efectos el día 12 de octubre. Es de destacar que esta festividad se celebra no sólo en España, sino también en muchos países americanos que rememoran el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en este día de "la Raza". En toda fiesta cabe hacerse una pregunta: ¿qué se celebra? Tenemos mucha suerte de formar parte de un país que ha influido de manera tan notable en el mundo a lo largo de la Historia: en las artes, en la religión, en las investigaciones científicas y avances culturales, en los descubrimientos geográficos, etc. y que a lo largo de los siglos ha contado entre sus filas con personajes ilustres de la talla de Trajano, Séneca, Jaime I de Aragón, Pedro el Grande, Isabel de Castilla, Hernán Cortés, Fray Luis de León, Juan Ramón Jiménez, Gonzalo Fernández de Córdoba, Góngora, Quevedo, Garcilaso de la Vega, Juan Sebastián el Cano, Francisco Pizarro, Blas de Lezo, Velázquez, Cervantes, Francisco de Goya, Federico García Lorca, Santiago Ramón y Cajal, Severo Ochoa, Sorolla, Dalí… Muy pocos países pueden presumir de personajes que sean merecedores de tanto reconocimiento y respeto al ser nombrados. Somos un país en el que a lo largo de los años se ha conformado una cultura de lo más rica y variada, fruto de siglos de comercio, de contactos y de trato entre incontables pueblos y de numerosísimas invasiones y guerras llevadas a cabo por unos y otros. Una cultura común y unas tradiciones que varían de un lugar a otro, pero que en puridad obedecen siempre a una idiosincrasia y una forma de ser particular y perfectamente identificables, porque lo cierto es que tenemos algo que a todos nos une y que bien merece una celebración: nuestra españolidad, ?nuestros valores, nuestra forma de ver la vida y la sociedad, nuestra libertad, nuestra capacidad de esfuerzo y sacrificio... en definitiva que somos españoles. Tampoco quiero dar a entender que seamos perfectos, porque bien es cierto que ser español conlleva hacer frente a nuestro peor enemigo: nosotros mismos. Huelga rememorar en este sentido nuestra afición por las envidias y guerras cainitas, aderezado de un pesimismo cansino y perezoso. Pero lo que sí quiero es que valoremos y nos enorgullezcamos de nuestro pasado y de nuestros antepasados. Aprovechemos pues el próximo día de nuestra fiesta nacional para tratar de olvidar por unas horas la situación que estamos atravesando y recordemos que en otros tiempos españoles con medios y recursos más limitados supieron salir adelante y contribuir a hacer grande a este país y a nosotros como españoles.