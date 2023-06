Cuando llegan estas fechas, muchos jóvenes se preguntan ¿Qué quiero estudiar? Lo normal es que se la hagan al terminar el bachillerato, para elegir qué estudiar en la Universidad. Sin embargo, pienso que esa pregunta se la deberían hacer antes de comenzar el bachillerato, al terminar la Educación General Básica y decidir si se elige estudiar Formación Profesional.

Es un error considerar que la Formación Profesional es para los malos estudiantes. Se olvida que cada vez es más apreciada esa formación, no solo por las empresas, sino porque también permite acceder a la universidad. Recuerdo a los alumnos que he tenido en la universidad, que procedían de la Formación Profesional. Eran los mejores alumnos, responsables y con un nivel de madurez superior a sus compañeros.

Uno de los principales motivos para esa elección es considerar las salidas profesionales. Me gusta recordar que “no hay carreras con salida, sino personas con salidas”. Con esto quiero resaltar, que las empresas valoran principalmente, las características personales, la personalidad, actitudes, virtudes, capacidades, etc. Lo que interesa a las empresas son las respuestas a preguntas como: ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿cómo te ves dentro de 15 años?, ¿Para qué trabajas?, etc.

son menos valorado y resulta necesario hacer algún master que complete la formación. Además, con frecuencia es necesario cambiar de profesión, por la variación de las circunstancias personales, familiares o del entorno.

También influye bastante la esperanza de obtener recursos económicos elevados. Lo que olvidan los jóvenes es volumen de paro, especialmente de los jóvenes, los sueldos generalmente bajos, la transformación del empleo, la evolución de económica, social, etc. Es muy importante que la elección sea libre y responsable, que las influencias de los padres y amigos sean limitadas. Es lógico que se pida consejo, especialmente a profesionales o a personas que conozcan la profesión relacionada con los estudios a elegir.

Como puede verse, la decisión de elegir unos estudios no es fácil. Por eso, resulta necesario una orientación profesional desde los centros educativos, Sin embargo, pienso que lo más importante es estudiar algo que les guste, que les ilusiones, para los que se vean capacitados y que se encuentren decididos a estudiar con la dedicación y el esfuerzo necesario.