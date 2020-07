Los datos de desempleo conocidos ayer, con más de 1,1 millones de empleos destruidos en el último trimestre, son los peores de nuestra historia. Una cifra previsible tras el parón económico que supuso el confinamiento y el daño que la pandemia está causando a sectores económicos tan importantes para España como el turismo y la hostelería. Pero no por eso dejan de ser tristes y alarmantes.

Tras esa cifra terrible hay 1,1 millones de personas que ven truncado su presente y en peligro su futuro. Ese 1,1 millones de empleos destruidos son 1,1 millones de familias afectadas, destruidas. 1,1 millones de familias a las que les llueve sobre mojado. Son cientos de miles las familias españolas con todos sus miembros en paro. Unas cifras dramáticas, que augura un otoño con "colas del hambre" en la puerta de los comedores sociales y las ONG. Un panorama desolador que contrasta con la actitud del Gobierno de España aplaudiendo la llegada de Pedro Sánchez tras el acuerdo de mínimos en la Unión Europea como si se tratara de una fiesta de cumpleaños. Una patochada, tan impostada como innecesaria, que no tendría la menor importancia de no ser por los casi 50.000 muertos por Covid-19, por los 361 focos de contagios activos en este momento y por la dramática situación social y económica que vive el país. Un gesto estúpido que demuestra la falta de sensibilidad de un Gobierno al que solo parece importarle maquillar su imagen pública tras la peor gestión posible de la pandemia, según la Universidad de Cambridge y otras instituciones académicas.

El horno no está para esos bollos. No está para aplausos ni algaradas de ningún tipo. Necesitamos sentido de Estado, menos ruido y más nueces. España necesita del impulso de todos, del primero al último, del norte, del sur, del este y del oeste. Con independencia de la ideología o creencias de cada uno, estamos todos juntos en un barco que se hunde y necesitamos del esfuerzo de colectivos para salvar la nave y llegar a buen puerto. Necesitamos un gran pacto de Estado que nos vincule a todos y permita reiniciar la economía española a la vez que seguimos luchando contra el Covid-19. Estos no son tiempos para el electoralismo y el cortoplacismo. Estos son tiempos para recordar el discurso de Al Pacino en la película "Un domingo cualquiera": "o sanamos ahora como equipo o moriremos como individuos".