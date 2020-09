La unidad también es tarea del Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido comenzar el curso político con una conferencia que ofreció ayer lunes a destacados líderes empresariales y sociales de este país. Su mensaje principal resulta casi obvio, aunque es adecuado que se reúna de este auditorio: la unidad política. Como ya hemos comentado en varias ocasiones, España vive la peor situación económica y sanitaria desde la Guerra Civil, por lo que urge el consenso de las principales fuerzas políticas. No se trata de una aspiración general y difusa, sino de conseguir, al menos, que el Congreso apruebe unos Presupuestos Generales del Estado para 2021. Son imprescindibles para recepcionar las ayudas europeas a la reconstrucción, que, en el caso español, supondrán 140.000 millones de euros en los próximos años, entre subvenciones y créditos fáciles. Pedro Sánchez y sus ministros se vienen dirigiendo, de modo especial, al PP de Pablo Casado, porque ya ha anunciado que no negociará estas cuentas. El PP tiene que hacer un esfuerzo mayor, ya no vale con argumentar que este partido no puede negociar con el Gobierno porque Podemos forma parte del gabinete. Lo que importa son los hechos, no las líneas ideológicas. Y tampoco es aconsejable que quiera hacer oposición por medio de sus gobiernos autonómicos. Pero es el propio Gobierno de Pedro Sánchez el que debe entender las palabras de su presidente. Unidad también es que los dirigentes de Podemos acepten la negociación con todos. En este sentido, los ministros podemitas tienen que asumir que o el acuerdo pasa por un pacto con Ciudadanos o con el PP y Ciudadanos. No hay posibilidades con ERC por muchas razones, pero la principal es que no es un aliado fiable, hace lo contrario que anuncia. No se trata de que las elecciones catalanas estén ya muy cerca, es que su andadura en este año de legislatura es arbitraria e impredecible, como demuestra que no apoyase los decretos de estado de alarma. El Gobierno necesitará, por tanto, a Ciudadanos y al PNV, formación ésta que es mucho más pragmática. Ya votó junto con Ciudadanos los últimos Presupuestos, que fueron los de Montoro.