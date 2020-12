Cuál será el 2021

La situación de la crisis mundial que desde el 2008 desfila ante nosotros, es fruto del llamado el "Gran Reset", así lo designan el Foro económico mundial que se compone del BM, el FMI, los Bancos Centrales, como el BCE y las principales financieras. Desde 2008 tras la crisis de US todo el sector financiero mundial fue remoldado y curiosamente aparece un virus y una pandemia en Occidente, en las farmacias se retiran toda una serie de medicamentos anti-virales, antes en venta libre. Todas las agencias de Televisión callan los médicos que tratan de dar una explicación científica de la gravedad de esta enfermedad que es una variante de la gripe. Otra vez US, Milagro una vacuna es anunciada por la Sociedad Pfizer. Esta Sociedad por el analgésico Bextra, según le Wall Street Journal, el Departamento de la Justicia y de la Salud y de los Servicios Sociales la obliga a retirar del Mercado el Bextra en el 2005. En el 2007, Pfizer fue puesta en la escena pública por sus experiencias en Nigeria con medicamentos que mataron numerosos niños y dejaron a otros discapacitados, es en el 2009 que este grupo fue condenado a una multa de 2Mil 300 Millones de multa en USA por venta fraudulenta de medicamentos (se puede consultar Erin Geiger Smith en Business Insider del 3/ 09/2009) Ante las preguntas de un periodista de CNBC, el Director Presidente de Pfizer Albert Bourla, con 59 años rechaza de vacunarse "Por ahora" con su vacuna, la misma respuesta por parte de otros dirigentes de la empresa. Hoy los políticos del Gobierno de Francia dicen que no podrán vacunarse ya que tienen un principio de infección. Pero la Bolsa hace ganar Millones a estas grandes empresas del medicamento, que establecen el precio con los gobiernos con cláusulas de confidencialidad, el 17/ 12 la Secretaria de Estado Belga, Eva De Bleeker, ha mostrado en un Twitter los precio 12€ el Pfizer, por dosis, la Sociedad Moderna ha destruido 400 Mil dosis sin informar del motivo. Constatamos que las enfermedades se han convertido en la base de una nueva economía ya que en lo que concierne la producción de productos de consumo, la Industria de China ha ganado la batalla, pero sorpresa la vacuna y medicamentos de China o Rusia son rechazadas en la UE ¿Por qué, si de verdad se quiere salvar a los ciudadanos? ¿Por qué no probarlos cuando en esos países ya han vacunado más de 1 Millón de personas y China, Rusia; Venezuela, Cuba India, Marruecos, Brasil aceptan esas vacunas y medicamentos? Pero la UE espera para comprar la vacuna US, al precio que ponga. Esta epidemia finalizará como muchas otras anteriores sufridas por la Humanidad, pero difícilmente recuperaremos nuestra formas de vida anteriores, los políticos han creado una psicosis colectiva que influencia el consumo. Múltiples empresas, debido a sus deudas, en el 2021 no abrirán sus puertas, esto va a ocurrir en un momento en que no hay desarrollo de nuevas, empresas de producción que compensen la pérdida de empleos. Francia con una Deuda del 120% de su PIB solicita la anulación de su Deuda con el BCE, algo que será imposible de aceptar para Alemania y Holanda ya que seguirían en esta solicitud, Italia, Grecia, España y Portugal. A la crisis económica profunda se añade una crisis de Sociedad que aumenta la pobreza y pone en gran riesgo los sistemas de Pensiones, de la salud pública y de prestaciones sociales, estos servicios solo se lo podrán costear aquellos que los coticen en Aseguradoras y corran el riesgo de posibles quiebras que dejen sin nada al que cotizo durante años, el Sistema US ni más ni menos. La pobreza en aumento en el Reino Unido hace que por primera vez UNICEF distribuya alimentos para la infancia, en Brasil, su nuevo Presidente de extrema derecha propone para luchar contra la pobreza de castrar a los pobres para que no tengan tantos hijos. En todos los casos el paro aumentará y tanbién las tensiones militares en el 2021 y los políticos seguirán dando "palos de ciego". Felices fiestas a Todos y Todas.