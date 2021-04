China emerge de la crisis

Trump se consciencia tarde de la grave situación en la que se encontraba su economía, debido a la competencia de China. La pandemia del COVID-19 primero afectó a China, sus exportaciones cayeron un 17,2%, para Trump fue una gran alegría, pronto disipada por la propagación del virus en toda USA, su sistema sanitario ofrece servicios a los enfermos que los pagan e o con seguros privados (si los tienen). La enfermedad se propagó, ya que para Trump, era políticamente incorrecto aceptar su existencia y las carencias sanitarias y económicas de los 30 millones de ciudadanos US en el umbral de la pobreza, terreno abonado para el Virus, las consecuencias han sido muy graves para la economía US, por el bajo consumo agravado por la pandemia y las incertitudes creadas por las incertitudes creadas por las candidaturas à la Presidencia de USA. y el drama de la muerte de más de 500.000 ciudadanos. En occidente el virus, se expandió rápidamente en Francia e Italia debido a las incoherentes medidas tomadas por los Políticos y a las carencias en sus economías. China progresivamente se recupera con el aumento de un 10% de sus exportaciones y de un 61% de las inversiones extranjeras en su economía. Sus importaciones de materias primas han aumentado un 13%, lo que significa que prevén un importante desarrollo en sus industrias, también su sector financiero se ha saneado con la eliminación de sectores que no estaban ligados al sector productivo pero si a un emergente sector especulativo, estas medidas han recapitalizado fuertemente su sector financiero. China desde octubre 2020 ha revalorizado sus acciones nacionales en más de 10.000 millares de $US (1Millar= Mil Millones) China se ha recuperado del krach bursátil del krach del 2015. El Gobierno chino ha comprendido la importancia que tiene la bolsa de valores para atraer inversiones que dirige al sector productivo por ello ha puesto en marcha políticas para mantener constante la paridad entre los diferentes valores nacionales y evitar la especulación salvaje. El mercado de bolsa de China es por sus movimientos de valores el segundo del mundo, alcanzó en octubre del 2020 transacciones por un valor de 10.200 Millares de $US. China ha perdido parte de sus exportaciones debido a que las industrias occidentales han lanzado en sus países producciones que antes se realizaban en China, la mayoría de estas son de poco valor añadido y solo el precio al consumidor las hace atractivas, es el caso de las famosas mascarillas. China se ha lanzado en la producción masiva de moléculas destinadas a la fabricación de medicamentos, compite con la India y USA ,Hemos asistido al rechazo de la UE en utilizar los medicamentos y vacunas chinas o rusas, pese a que la rusa esté homologada por más de 60 países (China no incluida) es decir Un Millar doscientos mil personas (1 Millar= Mil Millones) entre ellos Austria, ante la pandemia no deben tener cabida las ideologías. Cien mil muertos en Francia para proteger cueste lo que cueste las multinacionales USA del medicamento, pero China extiende sus medicamentos en África, Arabia, Emiratos y América latina, mientras que la UE gracias a sus políticos conservadores se hunde en sus contradicciones y escándalos sobre las vacunas que han creado serias dudas sobre sus eficacias frente a la enfermedad, pese a la ayuda de las televisiones los ciudadanos de la UE tras los Pirineos son escépticos y hay un rechazo. China ha previsto un 8,2% de crecimiento en el 2021. Mientras tanto, occidente patalea ante Rusia y China, provocan tensiones con la adhesión de Ucrania en la OTAN que nos puede arrastrar a una contienda con Rusia por la situación en el Dombas, contienda que crearía graves problemas económicos a Alemania y Francia en beneficio de USA

El rey Juan Carlos y sus dos hijas se vacunaron según la prensa local, con la vacuna China, al día de hoy, ni se han convertido en sectarios comunistas y físicamente no se han transformado en asiáticos.