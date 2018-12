Cultura empieza por tí

Querido amigo y querida amiga: escribo esta columna porque es un deber hacer llegar la realidad del compromiso del PSOE de Andalucía (Junta de Andalucía) en materia de cultura a propósito de nuestra provincia: Almería.

Estoy convencido de que, si me conoces bien, sabrás que llevo reivindicando progresos, mejoras, iniciativas y proyectos verdaderamente fuertes y sólidos para todo el entramado artístico almeriense, desde aquel ya lejano año 2007, cuando, por aquel entonces, era disc-jockey y también presidía la comisión de festejos de mi humilde, brillante e inconfundible barriada, tan castigada hasta el día de hoy por el PP: Cabo de Gata.

Si no me conoces, te lo pondré aún más fácil: provengo de un "desierto", y no precisamente el de Tabernas... de un "desierto artístico".

De ahí que, con el tiempo, confeccionase un "meeting-point" holístico a nivel de la provincia almeriense: para respaldar al artista de las desafortunadas e impulsivas políticas desarrolladas por el Partido Popular en Almería, desde los tiempos del anterior equipo de la Diputación Provincial.

Quisiera hacerte llegar el mensaje de que esas reivindicaciones se han atendido con empatía "global" (plural), donde habéis sido todos y todas partícipes (todos y todas), y se están haciendo sencillamente "realidad".

Sin tesón no hay progreso, pero sin un gobierno responsable, comprometido, cercano y solvente tampoco.

El gobierno de Susana Díaz ya está haciendo posible que Almería se convierta en verdadero plató y referente cultural andaluz, español, europeo e "internacional" en sí.

Almería merece una cultura de verdad; inclusiva, general, ambiciosa, cercana, participativa, evolutiva, innovadora, real, ampliamente promocionada, unida, responsable, acogedora, respetuosa, empática, profesional... referente...

Menos "puestas en escena" al descarado servicio de determinadas formaciones y más presencia general del sector al completo, que es quien debe "figurar" el primero.

Menos envoltura y más relleno...

Menos laboratorios de "blanco y negro" a los que me refiero sarcásticamente, en un anexo de mi nueva e inminente obra literaria, como aquellas formas de hacer política que "no dejan de dar vueltas alrededor de una noria oxidada, hasta hacerla literalmente ciscos".

Menos sensacionalismo y más realismo bien contrastado...

Mi mensaje no es solamente electoral, como sabrás...

Es una realidad bajo total conocimiento compartido.

En Almería necesitamos poner fin al "muro cultural" que tiene instalado el PP, en sentido contrario al del resto de provincias y de la comunidad autónoma en sí.

Necesitamos dejar el "localismo" camuflado para saltar de una vez a esa "cultura en mayúsculas" a la que me refería en un artículo previo; aunque, esto último, volveré a recordártelo igualmente de cara a las elecciones municipales de 2019.

Tienes hechos de sobra; "hechos"; no "palabras", poses y verborrea... "hechos".

Ahora, amigo y amiga artista, es cuando puedo y debo decirte que el gobierno de Susana Díaz ha cumplido íntegramente su palabra en materia de cultura "global".

Ahora, amigo y amiga artista, quisiera aclararte quién atiende realmente a sus ciudadanos, creadores artísticos, artistas, agentes culturales y a su industria en sí... quién los escucha y pone soluciones a sus necesidades y peticiones...

Ahora, quiero que seas partícipe de cada una de las serias y ambiciosas iniciativas que la Junta de Andalucía ha preparado para Almería... y no para una parte o minoría...

A ti, amigo y compañero; amiga y compañera, te doy las gracias por leer estas líneas; por darme la oportunidad de compartir "verdades" como templos contigo.

Yo quiero una cultura de calidad; una cultura en la que Almería sea prioridad: una verdadera puerta principal.

Créeme si te confieso que me emociono de tan solo transmitirte por fin este mensaje; de decirte que he pasado del más puro activismo a formar parte del partido del que me enorgullezco tanto; de mostrarte y demostrarte que el PSOE está contigo, pero al completo; en mayúsculas, negritas, cursivas y subrayadas. "Cultura" no es eso que pretenden endosarte a través de un "paseo".

"Cultura" comienza por ti...