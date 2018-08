Guardia Civil Andaluz a la brasa

El propietario de ese restaurante de Cervera, de chocante y no muy cívico menu, es un tipo ocurrente, original. El no pone títulos cursis en los platos de la carta de su establecimiento. Es más creativo. Parece que el plato que quiere que arrase en su clientela se llama "Manos de guardia civil a la brasa". ! Que finura, que delicadeza !. También tiene otro no menos fino e ingenioso :"manos de jueces del constitucional hechas a la baja temperatura"

Nuestro hombre se ha estrujado el cerebro y nos dado una muestra sofisticada de la "revolución de las sonrisas" que entonan los separatistas catalanes cuando quieren convencer a los periodistas extranjeros de que sus acciones son pacíficas, amables, festivas. No como las reacciones de los bestias españoles y andaluces, a pesar de que estos sigan pensando que la mayor parte de los catalanes son gente sensata y sigamos, los andaluces, extremeños, gallegos, murcianos, etc..comprando entusiásticamente productos de gente que nos mira, es un eufemismo, por encima del hombro.

El restaurador, Antony Punyet, hace una doble pirueta. Estigmatiza a los guardias civiles, un pasatiempo ahora en boga entre los separatistas catalanes, y echa caca a los andaluces, algo que tiene tradición entre plumas y voces señeras catalanas. Antes de ser honorable, nada menos que Pujol había escrito que " el andaluz es generalmente un hombre que vive en un estado de ignorancia y miseria cultural, mental y espiritual" ( Ahí queda eso aunque años más tarde, pienso yo, siendo ya honorable el patriarca Pujol rebobinara). La Consejera catalana Dolors Bassa ha manifestado que "los niños que esnifan viene de Andalucia y el señor Joan Puigcercós de ERC ha dicho con fuerza que "en Andalucia no paga impuestos ni Dios" ( Algunos andaluces pagamos unos pocos más que el mismísimo Pujol, que sus ingeniosos hijos y que toda la tribu del 3% pero eso son fruslerías ante las que no se detiene un buen separatista envuelto en su victimismo).

La inquina contra la guardia civil surge no sólo porque representan al Estado y son garantes, si los dejan, de que nadie se desmande ni robando ni dando un golpe de estado sino porque además ha sido hábilmente demonizado con motivo del abortado golpe de hace diez meses. Los novecientos heridos que había causado la Benemérita no han aparecido por ninguna parte, ¿ fueron dos, tres ?, pero alguien, además, tendría que explicarnos como se disuelve una manifestación no autorizada o el cerco de un colegio ante unas lecciones declaradas ilegales. ¿ Que hace la policía si los manifestantes, entre los que hay niños y personas mayores, no se retiran? ¿Sonreír y repartir flores y caramelos? Esto no los explicamos bien los constitucionalistas en los días siguientes al referéndum chapuza.

Lo preocupante de este asunto no es que el inefable restaurador destile odio y racismo. Es lamentable pero en esto le da lecciones su president Torra.

Lo alarmante es que si se ha devanado los sesos para encontrar unas denominaciones tan bochornosas sobre los habitantes de la tierra de Velazquez, Picasso y algún premio Nobel es porque cree que su clientela aumentará con esas humillantes y casi delictivas gracietas. No es que tema que le va a caer un boicot, todo lo contrario, calcula que le ira más gente; en la tierra del seny, del sentido común. Esto es lo preocupante.

Es más que probable que nuestras autoridades puedan hacer poco ante una conducta que incita bestialmente al odio. Pero sera interesante si le ponen un micrófono a la andaluza Carmen Calvo ver si minimiza, marca de la casa, la gravedad del asunto. Y si hacen lo propio con su y nuestro jefe, el bueno del Presidente del Gobierno, este se escapa haciendo una Morenés con su ínclita frase: " No quiero ninguna confrontación con Cataluña". Arsa y ole.