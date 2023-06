Estamos en vísperas del fin de la Guerra en Ucrania, ya que los intentos de contra ofensiva con lo que queda de su ejército, ha sido un desastre del punto de vista táctico y por las perdidas Humanas sufridas. El amigo de la Señora Úrsula y del Señor Borrel, el Señor Zelensky ha sido un aliado perfecto de Rusia, o como mejor lo consideremos : del Señor Putin, por favor no rían y sigan leyendo. Rusia, gracias al no respeto de los tratados de Minsk y el continuo bombardeo de las poblaciones Ucranio-rusas, ha tenido el pretexto para intervenir militarmente en Ucrania y ya hoy Rusia ha recuperado sus ex territorios de Donetsk, Lugansk, Zadorija y Jherson, se ha fortalecido en Crimea, ha recuperado estas poblaciones a la vez que más de 3 Millones de Ucranianos de las regiones de Kiev que han huido a Rusia, donde se han incorporado al sector económico y productivo. Rusia probablemente va a incorporar al trofeo ya logrado, las regiones de Mikolayiv, Odessa, Karlovy y Kiev, que considera cuna Histórica del pueblo ruso. Nuestro amigo, el Cómico Zelensky, con su payasada ha divertido a las poblaciones de la UE con el concurso de televisiones dominadas por individuos sin escrúpulos, que nos mentían, bueno, algunos políticos también. Esta payasada ha costado al Pueblo de Ucrania más de 350 Mil muertos militares, según el candidato Demócrata a la Presidencia de USA, Señor Robert Kennedy y a los muertos, se deben añadir, según las estadísticas, los heridos, desertores, desaparecidos: 2 por cada muerto. Los últimos movilizados para la “gran ofensiva” han sido niños de 16 años y mayores de 53 años, han marchado al matadero bajo los aplausos de los honorables miembros de la Comisión europea. Ucrania, entre refugiados y muertos, ha perdido cerca de la mitad de su población además de haber sido arrasadas sus infraestructuras, perdido una parte importante de su territorio y lo que le queda será descuartizado entre Polonia, Rumanía y Hungría, que desean recuperar sus antiguos territorios. Bueno después de todo el Cómico Zelensky, ya ha dejado sin alma a Ucrania, eliminando toda oposición en el Parlamento, toda prensa crítica, solo la Televisión estatal en la que solo se mostraban todos los Payasos del circo de Kiev con insignes nazis y que alentaban a morir por la “patria”. ¿ Y ahora qué?, pues Zelensky marchará a Londres en uno de los pisos que allí compró (con el dinero de la UE o de USA) o marchará a Israel, junto a su padre que instaló en un buen piso de un barrio cotizado, sus amiguetes Nazis irán a Francia en las bonitas viviendas adquiridas y también en España. Bueno Rusia no se puede quejar, gracias a las sanciones se ha reindustrializado un máximo, es autosuficiente en agricultura, ha logrado muchos amigos, Irán, China, India, en Medio Oriente, África y América latina, Rusia sigue vendiendo alegremente su Gas y Petróleo y su economía no se desploma como nos predicó el eminente Señor Borrel. ¿Y ahora quien va a pagar los 150 Mil Millones de $US que Ucrania recibió de la UE y USA? Dinero que solo Dios sabe dónde está, bueno, los ciudadanos de la UE y USA, los pagaremos, como costeamos a los refugiados de Ucrania en Occidente y pagaremos también las armas, de las cuales muchas han sido en estraperlo, vendidas a cartells del crimen organizado en US y países de la UE, pero todo va bien, la inflación sube, las industrias se van, la UE ha entrado en recesión económica, el déficit comercial se agudiza y pronto se privatizaran la Salud Pública y el sistema de pensiones según las Directivas del 2023, de la Comisión europea, que cada país debe cumplir ( art.121 de Maastricht) y si un país se niega a cumplir, durante su atraso, sería sancionado con multas mensuales del 0,1 al 0,5 % de su PIB : ¡Todo va bien en la UE! En el Sahel se vive peor. No nos quejemos. No dejamos a nuestros hijos y nietos un futuro fácil, nuestro ego nos cegó y confiamos en las mentiras.