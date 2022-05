Vélez Blanco, el patio sigue a la espera

Ccuando la actual Consejera de Cultura de Junta de Andalucía Patricia del Pozo y candidata que encabeza la lista de las elecciones autonómicas por Sevilla por el Partido Popular, anunció la clausura del anterior proyecto de restauración del Patio de Honor del Castillo de Vélez-Blanco, pensamos en la Asociación de Amigos del Castillo de Vélez-Blanco que pasaría a anunciar otro proyecto alternativo preparado y listo para abordarlo. Desgraciadamente no fue así, se limitó a mencionar un simple arreglo del recorrido por el castillo, que ya estaba en el proyecto anterior, mencionando como de pasado que la restauración del Patio de Honor "ya se vería". La Consejera hizo bueno el dicho de que "criticar no es dar trigo" porque alegando una tardanza en ejecutarlo por el anterior gobierno que al final no había "fructificado", proclamó, no sólo no ofreció alternativa, sino que casi un año después, al filo de la convocatoria electoral, anuncia a bombo y platillo que se abordará dicha restauración en varias fases y con unos fondos millonarios. Lástima que con las elecciones tan próximas, sólo les haya dado tiempo para convocar la redacción del proyecto básico. El equipo redactor tiene dos meses y medio para presentarlo y otros dos y medio para el proyecto de ejecución. Corresponderá, por tanto, al siguiente gobierno de la Junta de Andalucía la ejecución de esta primera fase, una fase que por cierto ya estaba culminada por el anterior gobierno. Evidentemente no lo han tenido en cuenta. No hablemos ya del Patio de Honor cuya restauración es de importancia y repercusión internacional. ¿Qué garantías tenemos de que el nuevo gobierno de la Junta no anule este proyecto tal como el actual gobierno, ya en funciones, hizo con el proyecto anterior? Desde septiembre del año pasado hemos pedido e insistido, una entrevista con la Delegada de Cultura, Eloísa Cabrera para contrastar el respaldo oficial de estos anuncios. Hasta ahora no ha tenido a bien concedernos dicha entrevista. Modestia aparte, le recordamos a la señora delegada que la Asociación de Amigos del Castillo de Vélez-Blanco, fue la primera entidad que pidió que el castillo pasase a formar parte del patrimonio andaluz y determinante para que a inicios de siglo así ocurriera, véanse las hemerotecas y dejen de propalar desde la Delegación del Gobierno de la Junta que nuestra asociación se creó ad hoc sólo para criticar al actual gobierno.

Pasemos al fondo de la cuestión sobre el prometido proyecto: ¿qué cambia? ¿qué innova? No salimos de nuestra sorpresa cuando al leerlo comprobamos que se mantiene el mismo proyecto y el mismo arquitecto del proyecto del gobierno anterior para el Patio de Honor. Desde luego, nos parece magnífico que se mantenga al arquitecto, Sr. Salmerón, de probada solvencia, al frente del proyecto pero para este viaje no hacían falta alforjas y no resulta nada descabellado deducir que se trata ahora de atribuirse un proyecto que por su propia decisión quedó interrumpido. ¿Tendrá que seguir nuestro patrimonio cultural sometido a la mala política de tierra quemada en la que todo lo que se haga desde gobiernos anteriores aunque sea bueno no valga para los sucesivos?

Al margen de proyectos evanescentes, hemos constatado el provincianismo que desde el principio ha mantenido la Delegación de la Junta de Andalucía con relación al Patio de Honor. Ni una sola referencia, ni propósito de intervención con relación al monumento original, que se encuentra instalado en Nueva York por unas circunstancia históricas que relatamos en el vídeo del documental que editó la asociación: Orgulloso el viento hería. Nos desplazamos a Nueva York para grabarlo en el propio Museo Metropolitano, donde iniciamos con su dirección un fructífero intercambio de visitas con halagüeñas perspectivas de futuro. Desafortunadamente el documental no se quiso proyectar en la exposición de cartón piedra sobre el castillo que la delegación montó en Almería, hace casi un año, para oficiar la mala nueva, alegando que tenía alguna secuencia de carácter "reivindicativo". Efectivamente, el vídeo tiene aspectos reivindicativos, porque la asociación reivindicó, frente al Gobierno de la Junta de entonces que el castillo pasase a dominio público. Una reivindicación que fructificó y por eso ahora es posible pedir que se restaure, porque ya es público y seguimos reivindicando y hemos conseguido para ese propósito, desde hace casi un año, más de 1.500 firmas en papel al pie del Castillo, el respaldo oficial de la mayor parte de asociaciones de todo tipo de la comarca y de otras provinciales. Así mismo, organizamos con la Asociación Artística Gabar una exposición que tuvo una gran afluencia, titulada: El Sueño de la Restauración, del que hay un vídeo en youtube con el mismo título. Por último, hemos conseguido a través de la prestigiosa agencia internacional Change.org, 21708 firmas que van en aumento. Lo sentimos pero todo este movimiento reivindicativo va en demérito de la nula actuación del Gobierno de la actual Junta de Andalucía con respecto a nuestro sueño en pos de la Restauración del Patio de Honor del Castillo de Vélez-Blanco. Quisiéramos dar otro titular pero lamentablemente para este proyecto, ha sido una legislatura perdida.