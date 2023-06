Ha ocurrido en Inglaterra. Un escándalo sobre las fiestas del Primer Ministro, Boris Jhonson ha causado un terremoto político de gran repercusión social y política. Como primera e inmediata consecuencia Boris Jhonson presentó su dimisión como Primer Ministro del Reino Unido. Posteriormente fue vetado por sus propios compañeros de partido y hubo de renunciar a su escaño y poco más tarde causó baja en el Partido Conservador. Con total naturalidad ha vuelto a su trabajo habitual como periodista del Daily Mail .Este asunto que ha revolucionado la política británica se reduce a una sola causa; una fiesta. España año 2023; las noticias se suceden causando estupor en buena parte de la población. Una ley promovida y aplaudida por el Gobierno y jaleada por el Presidente ha permitido rebajar condenas a 1.234 violadores, pederastas y delincuentes condenados por crímenes y violencia de género y además la puesta en libertad de otros 129 delincuentes. Miles de delincuente beneficiados y otros tantos aún por beneficiar celebran un craso error legislativo del Gobierno, que intranquiliza a la población en general y a las víctimas de violencia de género en particular. A esta fecha no ha dimitido el Presidente del Gobierno ni han dimitido o cesado las dos Ministras relacionadas con estos hechos.

El Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martin, declara ante las cámaras de televisión que” los integrantes de Bildu ha hecho más por los españoles y por España que todos los políticos patrioteros de pulsera juntos”. Se refiere a los políticos del PP, Ciudadanos y Vox, partidos constitucionalistas que representan más de la mitad de la población española. Ignora o elude el Delegado referirse a los 134 asesinatos de ETA en Madrid, tampoco menciona los 853 asesinados y 2.632 heridos que cayeron por la violencia criminal de ETA, entre ellos numerosos de sus “compañeros” del PSOE y del PP. El Delegado defiende explícitamente la “labor humanitaria “ de Bildu, partido político que preside un condenado por terrorismo y que incluye en sus listas electorales a 44 condenados por terrorismo y siete de ellos por asesinatos. Este representante del Gobierno en Madrid, no podría pronunciarse con tal rotundidad de no ser que responde a la sintonía que existe entre Pedro Sánchez y el partido heredero del terrorismo etarra. Las protestas de buena parte de la sociedad civil , los medios de comunicación los partidos constitucionalistas y singularmente las familias de víctimas del terrorismo no han movido a la dimisión o cese de este Delegado tan fervorosamente entregado a ensalzar los “méritos” de los declarados terroristas y asesinos por los Tribunales de Justicia.

Un Embajador de España ante las Naciones Unidas, Agustín Santos Maraver, se ha manifestado públicamente en un medios de comunicación, bajo pseudónimo, burlándose del jefe del Estado español, defendiendo el procés, los políticos secesionistas y golpistas y la independencia de Cataluña, arremetiendo contra la Policía Nacional, manifestándose contra la OTAN ,criticando la política de España y las políticas del Ministerio de Defensa y Asuntos Exteriores de España, país al que supuestamente que sirve como Embajador. No se trata de cuestionar la ideología marxista del Embajador, lo que resulta intolerable son estas declaraciones cuando estaba ejerciendo de Embajador de España y actuando por escrito contra el propio Estado español. A esta fecha no ha dimitido, si ha sido reprobado, ni sancionado, ni apartado de la carrera diplomática. Con este sonoro silencio, el Gobierno de España al que representa el embajador está de acuerdo con sus declaraciones.

Siguen las noticias que “enaltecen” la calidad democrática de España. El Ministro de Interior, Fernando Grande Marlasca se muestra decidido a no dar cumplimiento a la sentencia firme del Tribunal Supremo que resuelve y califica contraría a derecho y anula la orden del Ministerio y el cese del Coronel Diego Pérez de los Cobos como Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil .Se da la circunstancia que el Ministro Grande Marlasca es Magistrado en excedencia de la Audiencia Nacional y contra los principios de prudencia y acatamiento del pronunciamiento del Tribunal Supremo sitúa su ”autoridad” política por encima del criterio jurídico de los Magistrados del Alto Tribunal cuestionando esta sentencia y negándose a su obligada ejecución. Tampoco ha dimitido.

Resulta imposible imaginar al Presidente del Gobierno de Francia, Enmanuel Macron pactando y ensalzando a los terroristas que asaltaron la Sala Baclabat de Paris causando víctimas mortales. O que el Presidente del EE UU, Joe Biden pudiera llevar a cabo pactos o alianzas en su gobierno o en el Congreso de EE UU con los terroristas que derribaron la Torres Gemelas de New York. Tampoco en Alemania el Canciller, Olaf Scholz ha pactado o ensalzado a los grupos terroristas Ejército Rojo y la Banda Baader-Meinhof que desde 1.970 y 1.998 causaron la muerte de 34 personas en Alemania. Los cabecillas de esos grupos tuvieron un final estremecedor, cayeron casualmente al vacío desde las ventanas de la cárcel. Y también estremecedor el final de los terroristas del IRA que murieron en condiciones “extrañas” en un parking de Gibraltar. Margaret Tatcher había garantizado a los ingleses que jamás haría pactos o alianzas con miembros o herederos del IRA.

Lamentablemente Pedro Sánchez no muestra la dignidad política de Boris Jhonson. Plagió con descaro su tesis doctoral, mintió a todos los españoles y logró engañar a sus votantes con la “firme y rotunda promesa de no pactar con Podemos porque no le dejaría dormir”. Ante las cámaras de Tvs, aseguró “Jamás, nunca pactaré con Bildu, ni con los separatistas catalanes y vascos, “ Una sarta de mentiras hilvanadas de tal manera que cautivó a millones de votantes de izquierdas que confiaron sus votos a un mentiroso compulsivo , síntomas de una preocupante psicopatía. Por ello no dimite ni dimitirá nunca, justificará cualquier aberración como la Ley del Si es Si. Los desafueros, tropelías y aberraciones legislativas de algunos de sus Ministros y Ministras, ahora repudiadas por la izquierda. No niega que hará nuevas alianzas con sus socios y aliados de Bildu, ERC, Podemos, secesionistas, golpistas, anti constitucionalistas y antisistema con los que juramentó no pactar.

En una entrevista el Mundo de ayer Eduardo Serra, Subsecretario de Defensa con el PSOE afirma; “Sánchez ha dado pruebas más que preocupantes de no ser un demócrata. No ha respetado los tres principios fundamentales de la democracia: respeto a la Ley, respeto a la división de poderes y respeto a las minorías”. Sánchez solo muestra respeto y empatía a quienes secuestraron, torturaron y asesinaron, durante más de cuarenta años para entorpecer el asentamiento de las libertades y la democracia en España. Tras el 23 J cabe confiar en el retorno a la senda de la democracia, la convivencia , la tolerancia y el respeto a todos los españoles por igual.