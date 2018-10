Un gobierno liberal y de progreso

Nos encontramos en un tiempo de crisis de credibilidad en nuestras instituciones. Si ya era grave la situación con la corrupción que salpicaba y salpica al PP, hoy el panorama no ha mejorado. La llegada al poder del PSOE tras una moción de censura lícita, pero rozando el calificativo de suicida, aboca esta a que la crisis tienda a agravarse. El partido gobernante argumenta que desde determinados grupos de poder y desde las mismas cloacas del estado no se soporta que hoy gobierne el PSOE. Se olvidan que este país soportó dos legislaturas del Sr. Zapatero que situaron a España en la mayor crisis económica de este siglo. En cuanto a lo de las cloacas, supongo que se referirán a las mismas con las que ellos han familiarizado desde tiempo inmemorial. ¿Les suenan las siglas GAL?

Es de difícil comprensión que siga siendo ministra de Justicia la palmera de un ex-juez y de un ex-comisario, personajes que han acreditado que sus ambiciones personales han estado muy por encima del Estado de Derecho. Se queja igualmente el PSOE de que sufre acoso y chantaje para provocar la caída del ejecutivo. Vayamos por partes. El actual Gobierno aceptó una hipoteca que ya empiezan a reclamarle por impagada sus socios de aventura. Independentistas, nacionalistas y populistas, éstos últimos con la boca chica, no solo reclaman la dimisión de determinados ministros, sino que van más allá y le solicitan el indulto y la excarcelación de los golpistas independentistas. Estos grupos lo único que hacen es refrendar lo que desde algunos miembros del ejecutivo se ha manifestado sobre la posibilidad de dicho indulto o sobre una excarcelación para rebajar la tensión en Cataluña, lo que pone en entredicho la sagrada separación de poderes que defiende nuestra Constitución.

Sr. Presidente, dos consideraciones. La primera es que debería usted de reflexionar sobre el intento de amordazar a los medios de comunicación que no le son del todo afines. Eso nos retrotrae a épocas felizmente superadas. La segunda consideración es que viaje menos para promocionarse y cumpla su palabra de convocar elecciones. Con el resultado de "sus encuestas" no entiendo que le preocupa si según las mismas se las lleva usted de calle. Bueno lo cierto es que si puedo llegar a entenderlo. Alguna dimisión más de miembros de su gabinete sería asumible, pero cierto es que el único motivo por el que al parecer usted convocaría sería por una ruptura de tintes traumáticos con sus socios independentistas catalanes. Eso sería preocupante, no dé lugar a ello; no traería esa razón para convocar nada bueno ni para Cataluña ni para el resto de España. Convoque ya Sr. Presidente.

En Cs estamos preparados para esa convocatoria y me permito plasmar diez objetivos, diez razones de un Gobierno Liberal-Progresista para implantar el cambio que España necesita:1.- Un sistema electoral justo e igualitario en el que sea necesario el 3% del voto para acceder al Congreso. 2.- Una financiación autonómica sin privilegios: adiós al cálculo insolidario y opaco del cupo vasco. 3.- Equiparación salarial en las fuerzas y cuerpos de seguridad. 4.- La eliminación de la disposición constitucional que contempla la anexión de Navarra al País Vasco. 5.- Igualdad en servicios sociales y sanidad, dependencia garantizada en toda España, tarjeta única sanitaria. 6.-Reforma o cierre del Senado. 7.- Supresión del impuesto de sucesiones y donaciones en toda España. 8.- Igualdad en la Educación: alta inspección, selectividad única y libros de texto gratuitos en toda España. 9.- Castellano, lengua oficial y común de todos los españoles. 10.- Supresión de los aforamientos políticos.

Encaminados estos cambios a la consolidación de un país de ciudadanos libres e iguales, Sr. Sánchez, llegado el caso puede usted sin pudor alguno plagiar en su totalidad estos objetivos. No se trata de que sean buenos para Cs o para el PSOE, se trata de que sin duda serán buenos para todos los españoles.