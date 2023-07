La pesadilla está durando demasiado. Desde comienzos de mayo una campaña electoral ha atrapado las mentes de un país agitado por predicadores que invaden el espacio público con escasos límites a la razón. Parece que llegara el fin del mundo a tenor de las advertencias sobre las muchas desgracias que llevarían a España al túnel del tiempo, una especie de agujero negro según el candidato socialista. Otros sacristanes de esa religión avisan con temblor de labios la inminencia de retrocesos, privaciones, incluso hambrunas que arrastrarían a España a la cola del desarrollo. Otro exaltado de una de esas congregaciones de la ultra izquierda afirmó en un mitin que volveríamos las cartillas de racionamiento y Los españoles varones mayores de edad, todos con bigotito recortado .Ni unos ni otros dirán jamás que se trata de un ejercicio periódico, rutinario, que nos permite ser actores por un día de nuestro destino y verificar sobre las reglas de la democracia; unos se van y otros se sientan

En este escenario de charlatanería que afortunadamente ya acabó, no imaginaba que habría de volver a referirme sobre las peripecias del tipejo más nefasto de la política española desde Godoy. Para congoja de los ciudadanos él aprovecha como abanderado del PSOE esta campaña electoral reafirmando en sus intervenciones un alto grado de imbecilidad, nada nuevo; “El infinito es el infinito declamaba mientras abría y cerraba los brazos y las manos y lanzaba una mirada cómplice a los atónitos socialistas congregados para escuchar un mitin de campaña. El necio se sintió elevado tal que Demóstenes o Aristófanes y largó una lección de filosofía trucada de una mística hippy propia de los fumetas de los años sesenta. Continuó embalado; “El universo es infinito, muy probablemente no cabe en nuestra cabeza y todo ello en el universo, en el infinito, que no se ve”.

Semejante sesión de estupidez y espiritismo planetario estilo Greta Thunberg no se conoce ni en los gabinetes de terapia avanzada para crisis de delirio. Algunos especialistas sostienen que si bien las ciencias avanzan hay casos que no tienen solución posible. Se nace y se muere así. Pero aquí le tenemos, siempre dispuesto a hacer el bobo porque es muy probable que no sepa otra cosa que hacer el bobo.

En su tontuna, imagina que sus divagaciones sobre el infinito es la mejor ayuda posible al candidato apurado en las encuestas con vitola de perdedor. Según opinan algunos analistas la supuesta ayuda del necio ha logrado hundir un poco más las menguantes posibilidades del candidato. Resulta un misterio que conociendo sus limitaciones se le permita participar con estas originales soflamas que con toda seguridad han espantado algunos votantes y han causado carcajadas en las redes sociales.

Y ahora cometamos las mentiras de Nadia Calviño y de Pedro Sánchez, ambos puestos al descubierto por los organismos y autoridades de la UE. En distintos foros ambos se han descolgado con unas afirmaciones que según su propio testimonio vienen de las más altas instancias de la UE. Calviño vino a decir en una entrevista en TV que ella tenía constancia que los miembros del ECOFIN le han dado su explicito apoyo para que continue este gobierno. Mentira y gorda. Pocas horas después Paschal Donohoe Presidente del Eurogrupo se manifestó en un comunicado oficial afirmando que los miembros del ECOFIN se limitan a seguir con interés y neutralidad el proceso electoral en España. Calviño tiene una explicación de este enredo; es hija de José Mari Calviño, presidente de RTVE con el PSOE que censuró y eliminó el mejor programa de la televisión pública; la Clave para después negarlo públicamente

Finalmente, la trola sobre el pago obligatorio por el uso de las autovías fue una de las grandes mentiras postreras de Sánchez, en esta campaña. Negó rotundamente ante seis millones de espectadores que a partir de 2024 habría de pagarse una tasa por el uso de las autovías. Al día siguiente el candidato fue corregido por el Director General de Tráfico que afirmo ante los medios que era necesario el pago por el uso de las autovías a partir del próximo año. Pere Navarro fue obligado a retractarse de sus palabras por la ministra de Transportes. Pero ha sido la UE el jueves 20 de julio corregía Sánchez afirmando que fue su gobierno que incluyó en el Plan de Recuperación un mención expresa sobre la obligatoriedad del pago por del uso de autovías españolas a partir del 2024 y esto es un compromiso para la percepción de los fondos Nex Generation.

En esta misma línea de mentiras hilvanadas Sánchez deslizaba en una intervención en la Tv que la UE representada por Úrsula Von der Leyen estaría satisfecha que Sánchez pudiera repetir como presidente del Gobierno de España. Esta afirmación en plena campaña tuvo una inmediata respuesta de la presidenta de la Comisión Europea quien negaba que ella hubiera pedido el voto para Pedro Sánchez. Asimismo. el candidato del PP, Núñez Feijoo afirmaba en campaña que el PP siempre subió las pensiones con referencia al IPC, otra mentira descubierta de inmediato que dejó al aire la supuesta información de Feijoo sobre política nacional de su propio partido.

Lo anterior nos lleva a una reflexión con cierta sospecha de fondo ;¿ Qué motivación podría llevar a tantos políticos a mentir, difamar, insultar y enfrentarse a la opinión púbica con el objetivo de ganar unas elecciones y conseguir una representación?, ¿Cuánto de beneficio personal y cuanto de servicio al interés público?. Lo cierto es que tras largos años de experiencia democrática en España se han conocido vergonzosas itinerancias por las oscuras sendas del gansterismo para alcanzar los cielos del poder político.

En algunos y conocidos casos, frustraciones en otros empeños nunca alcanzados, fracasos personales y sentimiento de despecho en relación a su estima personal. La tercera generación de políticos de la democracia, salvo excepciones honorables consideran la política la vía más rápida y segura de conseguir elevarse en la escala social y sobre todo, en la escala económica de por vida incluso asegurando a sus descendientes. No se trata de demonizar el ejercicio de la política pero el espectáculo que ofrecen a diario algunos que ejercen de políticos profesionales deja mucho que desear en relación a otros países democráticos .

Para entender lo anterior un ejemplo reciente; el Primer Ministro del Reino Unido, Boris Jhonson fue obligado a dimitir por el grupo parlamentario de su propio partido. La semana siguiente renunció a su escaño por el Partido Conservador y se incorporó a su habitual trabajo como periodista del prestigioso Daily Mail. En España no se conoce algún ejemplo similar, los ex Presidentes del Gobierno viven muy desahogadamente sin haber vuelto a sus lugares de trabajo. Tampoco es cuestión de citar los nombres, son suficientemente conocidos. Pero cabe plasmar la pertinente comparación con el ex presidente Rodríguez Zapatero. La cuestión es penosa;¿ a dónde habría de volver a trabajar semejante necio?