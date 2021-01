La peor cuesta de enero

C OMO cada año, al tomarnos las uvas no podemos evitar pensar que algo nuevo acontece, que algo muere y algo comienza, y casi de manera inevitable al cambio de año, nos sumergimos en un rosario de propósitos y deseos que nos hacen tener la sensación, aunque sea por unas horas, de que con la última campanada, al alzar nuestras copas para hacer el obligado brindis, podemos dejar atrás todo lo malo del 2020, confiando en el dicho popular de 'año nuevo, vida nueva', o al menos el inicio de ella.

Sí, 2021 bien podría recordarse en los libros con el apelativo de 'el esperado', después de tanto sufrimiento y muerte que su antecesor ha dejado. Pero no, nos hemos encontrado con que hemos tenido que regresar a una gélida realidad, nunca mejor dicho.

Claro está que la crisis sanitaria no iba a esfumarse por arte de esa magia que nos envuelve en Navidad, por extraña que haya sido. No somos ilusos, ni estamos en condiciones de creer en la gestión de este Gobierno, ni tampoco en las dosis de responsabilidad individual que sería deseable, pero sí que necesitábamos de un poco de ilusión y optimismo.

Sin embargo, el inicio de 2021 ha sido un jarro de agua helada, y no solo por Filomena, que sigue congelando y paralizando al país, sino por, una vez más, el desatino del ejecutivo nacional precisamente ante esta inesperada nueva crisis. Nula sensibilidad social de Sánchez, Iglesias y los suyos, pero a la vez una palmaria demostración de sus mentiras, que en medio de una nieve, un hielo y un frío que son históricos, han subido el precio de la luz casi un 30%, poniendo al descubierto que el tiempo no tiene prisa y que, aunque no sentencia de inmediato, suele ser un juez sabio. Podemos tirar de hemeroteca para recordar esos feroces ataques a un gobierno de distinto signo, especialmente de aquellos que nunca pensaron en la responsabilidad de tener que dirigir un país. No seré yo quien reproduzca esas mismas acusaciones porque sé bien que una cosa es predicar y otra bien distinta dar trigo. Una cosa es la realidad de la gestión seria y otra el populismo estéril que únicamente pretende desgastar al adversario y generar malestar en la opinión pública con mentiras y medias verdades.

España arranca 2021 liderando el desempleo en Europa, con casi 4 millones de personas en paro, y con la tercera y más dura ola de la pandemia. Una realidad y unos datos que me llevan a compartir las palabras de Pablo Casado, "tenemos el peor Gobierno de la historia democrática, con cinco crisis superpuestas: sanitaria, social, económica, institucional y política". Lo peor de todo, por supuesto, es la primera, que a día de hoy haya miedo por la salud de los nuestros.

Enero ha arrancado con datos alarmantes, en buena medida por el comportamiento de muchos insolidarios durante la Navidad que no han respetado las medidas de prevención y de los que han antepuesto la diversión efímera a salvar vidas, pero también por la falta de previsión de un gobierno que debía liderar la gestión de esta pandemia en todo momento y hacerlo de manera decidida.

La factura de la Navidad dejará la peor cuesta de enero: fallecidos, contagios y un complicado escenario sanitario, social y económico. Pero lo más preocupante es que se trata de la cuesta de enero, de febrero y de marzo... y que puede ser mucho más inclinada para los autónomos y pymes afectados por el cierre temporal durante el Estado de Alarma. Por eso, y a pesar de las dificultades económicas de nuestro Ayuntamiento, vamos a destinar en 2021 más 1,5 mill en subvenciones para reducir el impacto COVID entre el

sector emprendedor de El Ejido (las implementaremos con remanentes de tesorería), ayudando a sostener la continuidad de los negocios locales y del empleo. Así es como queremos afrontar el año, velando por el bienestar social de nuestro municipio, poniendo nuestro empeño en reducir la tasa de contagios; acometiendo las inversiones comprometidas; poniendo en marcha planes de empleo y ayudas sociales: y trabajando con el conjunto de administraciones para dotar a El Ejido de las inversiones que permitan mejorar las oportunidades de crecimiento y cohesión social; y cómo no, reclamando para ello responsabilidad. Responsabilidad a cada uno de nosotros para frenar el virus y responsabilidad al Gobierno de Sánchez e Iglesias en la gestión de sus cinco crisis, junto con más dosis de sensibilidad hacia las necesidades de nuestro municipio