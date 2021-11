Las relaciones de fuerza

Para definir que un país es una potencia, es necesario que este reúna una serie de requisitos, primero que su economía sea auto suficiente en lo que concierne su industria y capacidad para alimentar a su población, también debe tener un bajo nivel de endeudamiento, ya que la deuda de un país merma su soberanía, naturalmente el país debe tener unas fuerzas armadas bien equipadas y con capacidad para defender en el ámbito internacional sus intereses y tratados. Hoy solo China reúne este conjunto de condiciones incluyendo el dominio de tecnologías únicas en armamento, si les añadimos sus aliados, Rusia e Irán y si añadimos la perdida por ooccidente de su fuerza económica, su endeudamiento y limitación militar y sobre todo que ya no es un referente ideológico, solo podemos concluir que China es hoy la primera potencia mundial. China ha hecho una demostración de fuerza en Mar del Japón, este país cuya pretendida zona de expansión siempre ha sido China, Japón enemigo secular de China desde el siglo 12, se distinguió en la Guerra 1894/95 humillando a China con la ocupación de Taiwán y otras islas, siguió la ocupación de Corea y Manchuria, también las masacres de chinos del 1937 a 1945. Los Navíos rusos y chinos han simulado una guerra, con mina, de lucha anti submarinos y de defensa aérea, la marina rusa ha participado con el destructor Almirante Pantaleev, las corvetas Aidar Tsydenjapov y Gromky, dos draga-minas y una lancha rápida lanza misiles, también un submarino de caza: Kilo, la Armada china se componía del crucero de batalla tipo 055, Nanchang con 112 tubos de lanzamiento vertical que pueden tirar misiles antiaéreos: HHQ-9 y HHQ-16, más tubos lanzadores de misiles anti navíos: YJ 18 A, también pudiendo lanzar misiles de largo alcance: CJ-10, también alineo un destructor tipo 052D, también 2 fragatas de tipo 054ª y un submarino. Finalizadas estas maniobras de guerra, esta flotilla se dirigió al estrecho de Tsugaru, que separa las islas japonesas de de Hokkaido y Honshu, estrecho de unas 12 millas marinas de ancho y que Japón, para no estar implicado en un posible conflicto US/ URSS, creó el paso internacional que favorecía a la 7ª flota US. Japón para crear ese estrecho Internacional. delimitó sus aguas territoriales a 3 millas para cada una de sus dos islas, dejando un corredor internacional de 6 Millas de ancho. Esta flotilla chino-rusa se reforzó con el destructor Almirante Tributs, que había sufrido un incidente con el navío USS Chafee. Esta flota chino-rusa, tras atravesar el estrecho, en aguas del Pacifico, continuo su viaje en los limites de las aguas territoriales de Japón y pasó a lo largo de Tokio y de la base de Yokosuka donde se encuentra el cuartel general de la 7ª flota US. Nunca había tenido lugar tal demostración Sino-Rusa. Solo nos podemos interrogar, pero lo que es cierto es que cambios fundamentales están teniendo lugar en lo que se refiere la relación de fuerzas. Hoy no se puede ignorar el papel determinante que juegan China, USA y RUSIA. La UE pese a sus pataleos está condenada a jugar un papel segundario debido a sus contradicciones internas, pero la ministra alemana de la Defensa Annegret Kramp-Karrenbaue, quiere jugar a la soldadita, declarando el 25/10/ 2021, "que sería necesario hacerle a Rusia un ataque nuclear disuasivo" La embajada rusa le ha recordado lo que le ocurrió a Alemania tras su ataque a la URSS. Con esos políticos la UE no irá lejos, incapaces de resolver los problemas de Sociedad en la UE, buscan constantemente un chivo expiatorio. Occidente ha provocado un desastre humano con sus guerras perdidas, hoy, ante los pueblos sus discursos de valores democráticos están descalificados. La ultra derecha se impone en Francia y otros países de la UE, estamos al borde de la ruptura Social. La UE debe cuestionarse.