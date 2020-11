Cantoria estudiar crear un parque fotovoltaico para los pozos que llevan el agua potable a las viviendas

El equipo de gobierno de Cantoria suma y sigue en su empeño por incorporar nuevos modelos de gestión de sus necesidades energéticas que reduzcan su huella de carbono. Si hace unas semanas quedaron operativos los primeros puntos de carga para coches eléctricos, ahora le toca al proyecto presentado a la Junta de Andalucía para que, mediante los fondos que administra de la Unión Europea, pueda ponerse en marcha un parque de placas solares fotovoltaicas que proporcione toda la energía que precisan los motores que hacen funcionar los pozos que, a su vez, abastecen la planta potabilizadora.

Por un lado, se trata de evitar más de 30 toneladas de emisión de CO2, y por otro eliminar el coste de unos 27.000 euros que anualmente se gastan en electricidad sólo para este servicio. “Si conseguimos la ayuda de la Unión Europea vía Junta de Andalucía, con una inversión de apenas 190.000 euros, podremos provocar tanto un ahorro en costes directos como en huella de carbono. La subvención prevista está en el entorno de los 150.000 euros y el ayuntamiento correrá con el resto de la inversión, pero se trata de un importe que prácticamente amortizamos en un año y medio”, comenta la alcaldesa Puri Sánchez.

Precisamente la planta potabilizadora es una de las infraestructuras que en estos momentos ya utilizan la energía solar para buena parte de su consumo. Así, un grupo de placas solares aporta toda la electricidad que precisa para funcionar durante las horas de luz, conectándose a la red general una vez que ya no puede utilizar el recurso natural. En este sentido, la alcaldesa matiza que “para nosotros era muy importante no sólo contar con agua potable por primera vez en la historia de Cantoria, y hay que ser de aquí para saber cómo era el agua que salía del grifo hace apenas un año, sino que ya que dábamos el paso, pudiésemos incorporar modelos energéticos más respetuosos con el medio ambiente, porque en el medio rural estamos convencidos de que este es el camino y nuestros jóvenes no entenderían que gestionásemos los fondos públicos de otro modo”.

Junto a estas inversiones, en los últimos meses han sido remodeladas numerosas vías del núcleo urbano y distintas barriadas. El objetivo, además de modernizar los viales fue sustituir la red del ciclo del agua para evitar pérdidas, hasta el punto de que en estos momentos se extrae casi la mitad de volumen de los pozos que hace un año, cuando por otro lado ha aumentado el consumo de agua al ser potable y perfectamente bebible.

Otro de los avances conseguidos en esta profunda remodelación de Cantoria y sus barriadas ha sido la instalación de alumbrado público con tecnología Led, que además de conllevar una considerable reducción en la factura de la luz, implica una menor huella de Carbono por parte de la capital histórica del Valle del Almanzora.