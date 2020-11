‘Con C de Carboneras, con C de Corazón’, campaña del Ayuntamiento para apoyar el consumo local

El Ayuntamiento de Carboneras ha puesto en marcha una campaña de apoyo al comercio y hostelería local en un momento en el que vive una situación especialmente complicada por el cierre adelantado a las 18.00 horas al que obligan las nuevas medidas de la Junta de Andalucía para frenar la propagación del Covid-19 en la comunidad. ‘Con C de Carboneras, con C de Corazón’ es el lema escogido para una acción en la que se pone en valor, según ha explicado la edil de Comercio, Isabel Hernández, “que consumir en Carboneras nos lleva a otras grandes características de ese comercio y hostelería local que también empiezan por C: calidad, cercanía y comunidad”. “Es el momento de actuar así, como comunidad y de corazón, para que el virus nos contagie de una solidaridad y de una empatía que nos haga superar la pandemia lo mejor posible desde el punto vista económico y social”, ha señalado.

En ese sentido, Hernández ha remarcado que desde el equipo de gobierno de Carboneras “estamos del lado de los hombres y mujeres que abren cada día la persiana de su negocio, dando lo mejor de sí mismos y ganándose el sustento de sus familias con mucho esfuerzo y creemos que una de las mejores maneras de ayudar es incentivando a nuestros vecinos a que compren y consuman en sus establecimientos”.

Ese es el objetivo de la campaña de apoyo que arranca, con diferentes imágenes relacionadas con cada uno de los sectores dentro del comercio (ropa, calzado, alimentación…) y la hostelería, y en la que se prevén hasta pasadas las ventas de Navidad diferentes acciones en redes sociales y medios de comunicación junto con el reparto de material específico a los negocios.

Además, el pasado 10 de noviembre, día en el que se comenzó con el cierre adelantado de establecimientos, el Ayuntamiento de Carboneras compartió un vídeo de apoyo a estas actividades comerciales en sus redes sociales, justo antes de las 18.00 horas, en las que resaltaba “que sin ellas, se apaga una parte de Carboneras, que pierde temporalmente algo de su vida”.

“Eso son los comercios y la hostelería: parte de nuestra manera de vivir y de sentir, espacios que llenan de alegría nuestras calles, lugares de encuentro y de convivencia”, ha considerado la concejala de Comercio. Por todo ello, ha concluido, “ahora, más que nunca, es el momento de devolver parte de lo que nos dan a diario, organizando nuestras compras como consumidores y confiando en quienes siempre han estado ahí, con cercanía, profesionalidad y calidad en sus servicios y productos”.

Apoyo constante

Esta nueva campaña del Ayuntamiento de Carboneras se suma al apoyo constante que se viene prestando por su parte al sector servicios de la localidad, fundamental dentro de su economía.

Cabe destacar que, entre otras acciones de dinamización comercial, se decoró recientemente, con motivo de Halloween, el Castillo de San Andrés y que, dentro del Plan Carboneras Segura, dotado con más de 400.000 euros en 2020 para combatir los daños sociales y económicos vinculados a la pandemia en el municipio, se ha realizado el reparto de material protector a los comerciantes y hosteleros, además de la señalización de la zona comercial y de entrada a establecimientos con indicaciones frente al Covid-19.

Asimismo, se ha exonerado del pago de tasa municipal por ocupación de la vía pública con terrazas a los propietarios de negocios durante este año y, por último, los afectados con pérdidas durante el confinamiento total vivido el pasado mes de marzo podrán acogerse a una línea de ayudas económicas municipal, a la que se destinan 145.000 euros, que se publicará en el momento en el que se cuente con un informe preceptivo de la Junta de Andalucía que se viene reclamando por parte del Ayuntamiento desde hace más de 3 meses.