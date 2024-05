La Clásica On Road elige la Villa para la celebración de su cuarta edición

La promoción turístico se presenta bajo muchas y diferentes formas. Así, la de afición por las motos antiguas es una de ellas y Mójacar será escenario este sábado de la Clásica On Road, un evento que reunirá a amantes de las motocicletas clásicas fabricadas entre los años 70 y finales de los 90. El de este año es el cuarto encuentro de este acontecimiento que elige la Villa de Mojácar y localidades próximas para su realización.La Clásica On Road consistirá en una ruta de aproximadamente 150 kilómetros. Los participantes, alrededor de un centenar de distintos puntos del Estado, recorrerán carreteras secundarias y disfrutarán del paisaje mientras comparten su pasión por las motos clásicas, A diferencia de un rally, este evento no es competitivo. El objetivo no es la velocidad ni el tiempo, sino disfrutar de la experiencia y compartir la afición con otros entusiastas.Las motocicletas participantes deben haber sido fabricadas en un periodo de tiempo de tres década, comprendido entre el 1 de enero de 1970 y el el 31 de diciembre de 1999. También se aceptan motos producidas en la década de los años 90, siempre que estén matriculadas posteriormente.

El número de inscritos está limitado a 100 motos y se ha dado prioridad por fecha de inscripción. El precio por moto y persona es de 75 euros, mientras que el acompañante paga 65 euros. También hay una opción económica que incluye ruta, comida, regalos y sorteo por 45 euros (sin cena ni concierto), El precio de la inscripción incluye desayuno; comida; cena; dorsales; documentación y camiseta conmemorativa. Además de la ruta, habrá una exposición de motos de la época en el Poblado de Tabernas. Los participantes podrán disfrutar de un museo y un concierto nocturno con música de la época.

Clasicas Onroad es un evento de carácter popular, no competitivo, centrado en el sector turístico moto, donde los participantes realizan un itinerario con su propia motocicleta, patrocinado por motos clásicas 80. Cada participante recibirá un mapa con el recorrido, como se hacía antiguamente “No se pretende de navegar con Roadbook ni GPS, aunque está permitido. Lo importante no es el tiempo ni la velocidad, sino finalizar la ruta a tu ritmo y disfrutar de las fantásticas carreteras secundarias y del paisaje”, comentan desde la organización.El recorrido definitivo se entregó ayer al participante en el briefing - documento de comunicación entre los organizadores y los participantes-, junto con las recomendaciones, obligaciones y dudas que puedan surgir.